烏克蘭前途危機四伏！《經濟學人》：川普欲「擺脫」澤倫斯基

內部民調顯示，澤倫斯基支持度已由戰爭初期近九成驟降至約五成，未來選舉中甚至可能被曾任武裝部隊總司令的扎盧茲尼（右）超越。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國《經濟學人》報導指出，苦戰三年的烏克蘭正面臨新一波政治與安全危機。美國總統川普近日公然向俄方示好，並試圖擺脫烏克蘭總統澤倫斯基，使這個傷痕累累的國家未來更添變數。

2月18日，澤倫斯基突然取消原訂前往沙烏地阿拉伯的訪問，強調不願參與未獲邀的會談；翌日，川普則以「獨裁者」形容澤倫斯基，雙方互攻言辭尖銳。川普同時與俄羅斯總統普廷展開對話，並積極修補與克里姆林宮的關係，此舉令基輔政治圈震驚不已。

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一位澤倫斯基陣營的資深國會議員透露，烏克蘭駐美代表近來屢屢碰壁，顯示俄國論調已深植美國政壇；反對派議員更形容，烏克蘭國會中正彌漫著不祥預感，議員們恐面臨被迫通過一項屈辱性停火協議的局面。

報導指出，即使戰火終將平息，烏克蘭仍將面臨生存危機。這場衝突已造成數十萬人傷亡、百萬人流離失所，而逃往歐洲的難民中近三分之一未滿18歲。缺乏長期安全保障的和平協議，只會令更多家長急於送子女出國避險，加劇本就嚴峻的人口危機。

《經濟學人》進一步分析，川普團隊的言辭和行動似與俄方策略相呼應：在未能獲得堅實安全保障前，即急促呼籲停火並要求迅速舉行選舉，意在瓦解國內團結。正如一位前外交官所言，川普似乎企圖擺脫他不喜且難以共處的澤倫斯基，這並非關乎選舉，而是徹底剝離對方。

內部民調顯示，雖然澤倫斯基目前仍為最受信賴的政治人物，但支持度已由戰爭初期近九成驟降至約五成，未來選舉中甚至可能被曾任武裝部隊總司令的扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi）超越。

專家警告，川普急於求成的「速成」策略恐最終向烏克蘭拋出一項無法接受的和平提案，屆時澤倫斯基可能只能運用拖延戰術爭取談判空檔。據悉，烏方最低條件包括：與西方軍隊保持緊密聯繫、避免大規模非軍事化、持續確保武器與資金來源，以及部署一支外國維和部隊，其存在性遠勝於規模大小。而川普手中則握有削減軍援、單方面解除對俄制裁等多項施壓手段，令烏克蘭籌碼隨時間日漸稀薄。

更令人憂慮的是，若川普徹底推行克里姆林宮藍圖，烏克蘭將可能面臨無實質安全保障的停火、政治癱瘓、軟弱總統與分裂的國會，進而引發大量軍人退伍或解編、移民潮與內部分崩離析。部分官員擔心，在歐洲被排除在外後，烏克蘭只能依賴澤倫斯基及日漸狹窄的支持圈，這將削弱國家的凝聚力與反抗意志。

面對川普團隊與俄方交織的策略，烏克蘭正站在歷史十字路口。未來如何抉擇，將決定這個飽經風霜國家的命運與新生可能。

川普誓言結束戰爭，可能讓烏克蘭總統澤倫斯基別無選擇。（路透）

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