川普政府首度！ B-1B轟炸機現身朝鮮半島聯演秀延伸嚇阻力

〔編譯管淑平／綜合報導〕南韓與美國20日在朝鮮半島進行聯合空中演習，美國出動B-1B「槍騎兵」戰略轟炸機參與，這也是美國川普政府上台後，首次在朝鮮半島部署戰略裝備。

根據《韓聯社》、《朝鮮日報》20日報導，南韓國防部20日表示，韓、美兩國當天在朝鮮半島進行聯合空中演習，美國出動B-1B戰略轟炸機和F-16戰鬥機，南韓空軍派出F-35A匿蹤戰鬥機與F-15K戰鬥機。

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南韓國防部表示，在北韓核飛彈威脅升高下，這次演習旨在展現美國因應北韓核武威脅的延伸嚇阻能力，加強韓美戰力之間的作業互通性；兩國將在密切合作的基礎上，持續擴大聯合軍演規模，強化韓美同盟合作，以此遏制和因應北韓的威脅。

B-1B轟炸機最高飛行時速可達1.25馬赫，最大航程將近1萬2000公里，從關島美軍基地出發，2小時即可到達朝鮮半島部署。

這是川普政府上台後，B-1B戰略轟炸機首次飛至朝鮮半島，參與今年首場韓美聯合空演，且距離上一次現身朝鮮半島僅隔不到1個月。美國拜登政府卸任前夕，韓美日三國上月15日在朝鮮半島附近公海上空，舉行聯合空中演習，當時美軍也派出B-1B戰略轟炸機參與演習。

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