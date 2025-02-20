稱已奪回64％庫斯克州領土 俄軍：握有完全主動權

俄羅斯總參謀部第一副參謀長魯德斯科伊說，俄軍已奪回約64％先前被烏克蘭佔領的庫斯克州領土。（美聯社）

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯高階軍官聲稱，俄軍已從烏克蘭手中奪回庫斯克（Kursk）地區約64％領土，儘管仍約有400多平方公里的土地被烏軍占領，但俄軍在庫斯克地區完全握有主動權。

《法新社》報導，俄羅斯總參謀部第一副參謀長魯德斯科伊（Sergei Rudskoi）今（20）日告訴軍方媒體《紅星報》（Krasnaya Zvezda）：「超過800平方公里的領土已被解放，這數字大約是原先被佔領地區的64％。」

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魯德斯科伊說，雖然烏軍仍控制著庫斯克州約400多平方公里的土地，「目前庫斯克地區的主動權完全在我們這邊。俄羅斯部隊正從四面八方推進。」

關於烏東戰線，魯德斯科伊聲稱俄軍佔領頓內次克（Donetsk）、札波羅熱（Zaporizhzhia）以及赫爾松（Kherson）3州了約75％的面積，而烏軍在盧甘斯克州（Lugansk）握有的領土「不到1％」。

魯德斯科補充說，2024年是俄軍「突破性」的一年，這一年共攻佔了約4500平方公里的烏克蘭領土，而2025年迄今又奪取了逾600平方公里的領土。

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