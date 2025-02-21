展現捍衛歐陸決心 丹麥、愛沙尼亞大增軍費 應對俄羅斯軍事威脅

丹麥總理佛瑞德里克森19日宣布，未來2年將持續擴大國防支出，預計超過國內生產毛額（GDP）3%。（圖片取自丹麥國防軍X帳號）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕丹麥總理佛瑞德里克森19日宣布，未來2年將持續擴大國防支出，預計超過國內生產毛額（GDP）3%；愛沙尼亞國防部長派夫克亦表示，2026年軍事支出將超過GDP的4%，藉此應對俄羅斯的持續威脅，展現捍衛歐陸安全的堅定決心。

「歐洲新聞臺」報導，瑞德里克森表示，「丹麥正處於危險之中」，因此絕不能再削減軍費；她承諾大力重整軍備，全面強化丹麥武裝部隊作戰與防衛能力。

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軍聞網站「Defence 24」報導，丹麥宣布的金額為500億克朗（約新台幣2304.3億），第一年將消耗其中一半。預計這將使丹麥國防預算占GDP的比重從2022年的1.37%提升至2025年的 3.2%。

與此同時，愛沙尼亞防長派夫克表示，雖無法立即提供確切數字，但確定2026年的國防預算將遠超GDP的4%，具體金額取決於經濟預測，並與執政聯盟就自身需求和北約軍事能力目標進行討論後，對外公布。

目前愛沙尼亞的國防開支已占GDP的3%以上，超過北約規定的2%最低門檻，去年的國防支出在北約32個成員國中排名第2，僅次於已達4%以上的波蘭。

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