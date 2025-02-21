因應無人機趨勢 南非小型攔截艇配起降甲板

南非廠商近期更在「阿布達比防展」上展出90噸的小型攔截艇，卻也有起降甲板，以利搭載無人機執行情監偵和執法任務。（取自MIlkor公司YT）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕無人機大興其道，海上也不能放過，各國海軍也因此積極發展艦載無人機，南非廠商近期更在「阿布達比防展」上展出90噸的小型攔截艇，卻也有起降甲板，以利搭載無人機執行情監偵和執法任務。

軍聞網站「Naval News」19日報導，南非國防廠商MIlkor公司，於「阿布達比防展」展示旗下最新、可搭載無人機的小型攔截艇「Interceptor」，該款小型攔截艇是根據近岸快速反應與狀況覺知等任務需求而開發設計，艇身長寬為30與6.8公尺，排水量約90噸，裝備3組噴水推進器，最高航速達55節（約時速102公里），而在35節（約時速64.8公里）航速下，總航程可達1千浬（約1850公里），並能容納12名船員。

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報導指出，該艇還配置一座起降甲板，可搭載翼展長約3.5公尺、具垂直起降（VTOL）能力的無人機，強化海上情監偵能量。此外，為有效應對來自水面和近距離空中威脅，其於艇艏的遙控武器站配備1門12.7公厘機槍，另外在艇艉的2個模組化設計架構，也可視情況裝備不同重型武器系統或感測器套件，以執行多元任務，維繫近海與航道安全。

「MIlkor」公司發言人表示，目前「Interceptor」已在位於阿拉伯聯合大公國境內的造船廠展開生產工作，盼藉由此次參展凸顯該艇的優異性能和潛力，從而爭取潛在國際訂單與合作契機。

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