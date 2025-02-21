黑名單廠商「借殼」洗白得標E-2K預警機組件購案? 空軍:尚未同意簽約

遭到國防部黑名單廠商掛「美國牌」洗白的廠商，卻得標空軍在美國採購E-2K預警機組件，空軍司令部今天表示，經查得標廠商為在美註冊公司，但投標信封地址與寄件人是遭政府採購網列停權的廠家，履約資格存有疑慮，空軍尚未同意簽約。（資料照）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕遭到國防部黑名單廠商掛「美國牌」洗白的廠商，卻得標空軍在美國採購E-2K預警機組件，空軍司令部今天表示，經查得標廠商為在美註冊公司，但投標信封地址與寄件人是遭政府採購網列停權的廠家，履約資格存有疑慮，空軍尚未同意簽約。

空軍司令部表示，全案係空軍委駐美軍事代表團採購美製T-34C、C-130H及戰管雷達無線電零附件，因國內無產製能量，故採外購方式獲得。

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空軍司令部強調，經查得標廠商為在美註冊公司，惟投標信封地址與寄件人「臺灣竣達企業有限公司」，係遭政府採購網列停權之廠家，履約資格存有疑慮，空軍尚未同意簽約。

空軍司令部進一步表示，空軍各項採購作業均遵法令規範及撙節預算原則辦理，將嚴格審查廠家資格與履約能力，以維國軍權益。

媒體報導，政府電子採購網6日刊登中華民國駐美軍事代表團的新台幣1200萬餘元決標公告，查詢得標廠商為台北市的竣達企業有限公司，但查詢公告廠商地址卻是在美國加州洛杉磯的一處民宅，且竣達企業有限公司因空軍志航基地採購案，已被認定違約並被停權至今年5月27日，報導質疑此舉是掛「美國牌」洗白，且違反駐美軍事代表團在美招標採購是要美國本土廠商規定。

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