國軍不只禁用「DeepSeek」聊天AI 微信、小紅書、bilibili等都不行

中國首款AI聊天機器人應用程式「Deepseek」（深度求索）。（彭博資料照）

〔記者陳治程／綜合報導〕中國科技公司「深度求索」今（2025）年初推出自製AI聊天機器人「Deepseek」，其訓練的高效益一度衝擊科技龍頭美國；然而，該軟體上市不久後接連爆出違法侵權、資安爭議，繼美國海軍宣布禁用、南韓暫時下架該軟體後，國軍今（21）日起也明文禁止官兵安裝同款應用程式，以維資安。

國防部參謀本部通信電子資訊參謀次長室（下稱通次室）公告，根據行政院「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」、「國軍資訊資產管理作業規定」等指導規範，凡國軍公務用之軍、民資通訊軟、硬體及服務，均不得使用中國製產品。

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應用軟體方面，除通訊軟體微信（WeChat）、騰訊 QQ，社群軟體抖音（Tik Tok）、新浪微博、小紅書，以及中國搜尋引擎百度外，就連月前推出的AI聊天機器人深度求索（DeepSeek）現也加入國軍禁用黑名單。通次室重申，私人手機亦應避免安裝上述軟體，並上傳、談論有關軍中影像及事務，慎防個人私密資料外洩或遭有心人士利用。

中國通訊軟體「微信」（Wechat）。（路透資料照）中國知名短影音社群「抖音」（Tik Tok，上）、新興社群「小紅書」（下）。（路透資料照）

「DeepSeek」為中國科技公司「深度求索」推出的AI聊天機器人應用程式，上（1）月問世後便憑藉免費、開源、高效益訓練成本等優勢席捲業界，令人工智慧科技龍頭美國備感挑戰；然而，該軟體推出不久後便遭指控盜用OpenAI訓練模型，有鑑於此，美國媒體《CNBC》上月底報導揭露，美國海軍現已發函要求官兵避免使用該軟體，以防範潛在的資安及道德問題。

南韓「個人資訊保護委員會」（PIPC）本月18日亦公告證實，由於「DeepSeek」存在後台資料傳輸至不安全第三方公司、即中國軟體「抖音」母公司「字節跳動」（ByteDance）之疑慮，故本月中起已將該軟體暫時下架、不得下載安裝，待軟體符合國內資安規範後得再重新上線。

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