B-52轟炸機向中東實彈轟炸！ BTF 25-2威嚇演習多國戰機輪番護航

2架美軍B-52H轟炸機掛載實彈，於17日凌晨從英國的費爾福德駐地起飛，向中東地區執行BTF 25-2特遣隊的首次作戰演習。（圖片擷取自美國中央司令部）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕美國空軍四架B-52H大型戰略轟炸機於上週組成「25-2轟炸機特遣隊」（BTF-25-2），陸續部署至英國費爾福德（Fairford）基地，並於17日凌晨執行首次24小時長距離的威嚇投射演習，兩架B-52H裝掛實彈升空，越過歐陸向中東進發，沿途繞行中東9大盟友並向多國靶場實施實彈轟炸，美軍F-15及盟國戰機也在途中升空為機隊護航。

「25-2轟炸機特遣隊」（BTF-25-2）的B-52H轟炸機，在英國費爾福德基地執行出擊前檢查。（圖片擷取自DVIDS）

綜合美軍近日消息，美國空軍全球打擊司令部（AFGSC）於上週陸續向英國重新部署四架B-52H「同溫層堡壘」戰略轟炸機，其中兩架於17日凌晨從英國的費爾福德駐地起飛，執行BTF 25-2的首次作戰演習；演習任務在駐英美軍四架KC-135加油機的伴飛協助下，南飛途經法國和地中海，然後向東飛往美國中央司令部（CENTCOM）的責任區。這是一次漫長的任務，轟炸機隊直到快24小時後才返回。

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演習任務在駐英美軍4架KC-135加油機的伴飛供油下（如圖），途經法國和地中海，然後向東飛往美國中央司令部的責任區。（圖片擷取自DVIDS）

航空愛好者運用追蹤器，紀錄2架B-52H轟炸機及4架KC-135加油機的飛行路徑。（圖片擷取自@sentdefender的X帳號）

美國中央司令部是美軍在中東地區的指揮單位，轄區包含埃及、紅海地區、阿拉伯半島、伊拉克、伊朗及巴基斯坦等地（但未包含以色列）。

中央司令部18日也發布新聞稿指出，來自英國費爾福德基地的兩架B-52轟炸機編隊，飛越了歐洲大陸以及美國中央司令部轄區內的9個夥伴國家，該兵力投射任務包括空中加油，以及在多個夥伴國家的靶場投放實彈。此外，美軍F-15和4個盟國的戰機也在整個任務期間升空，為轟炸機隊提供戰鬥護航。

美軍F-15和4個盟國的戰機也在整個任務期間升空，為轟炸機隊提供戰鬥護航。圖左為2架伊拉克空軍的F-16，圖右則為2架美國空軍的F-15E。（圖片擷取自美國中央司令部）

兵力投射任務飛越了美國中央司令部轄區內的9個夥伴國家，並執行空中加油，以及在多個夥伴國家的靶場投放實彈。圖為地面觀測投彈的美軍。（圖片擷取自美國中央司令部）

不過，美軍消息並未詳細公開B-52投放的是何種彈藥，以及在哪些國家進行了投彈？一張美軍公布有關BTF 25-2的後勤照片卻似乎透露了端倪，圖中美軍向英國基地運送大量的Mk80系列炸彈。這些彈體並未安裝上引信及控制尾翼，因此除了傳統自由落體炸彈，也不排除是具精確導引功能的「鋪路者」炸彈（Paveway）或「聯合直接攻擊彈藥」（JDAM）。

美軍消息並未詳細公開B-52投放的是何種彈藥，不過一張美軍公布有關BTF 25-2的圖片值得注意。這些美軍向英國基地運送的大量Mk80系列炸彈，彈體並未安裝上引信及控制尾翼。（圖片擷取自DVIDS）

美軍轟炸機在中東執行特遣隊任務，是為了展示他們在該地區的打擊能力，也是試圖威嚇任何有意在該地區提高衝突的國家（可能暗指伊朗），因此美軍高層也相當重視此次任務。中央司令部昨（20）日也在另一篇新聞稿中也表示，在結束首次飛行任務後，他們又在48小時內向中東執行了第2次轟炸機特遣隊任務，並再飛越6個中東國家。

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