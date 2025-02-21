少子化衝擊國軍兵源 國防院學官趙宥翔：籲評估女性義務役政策可行性

圖為國軍2023年首梯女性後備軍人召員。（本報資料照，記者王藝菘攝）

〔記者陳治程／綜合報導〕我國生育率持續下滑、去（2024）年為全球最低，既成的少子化趨勢也連帶衝擊國軍兵源；國防部去年送至立法院的書面報告揭露，國軍2018年實施全募兵制後、志願役人數已跌至6年來新低，嚴重影響建軍備戰。對此，空軍駐國防院研究學官趙宥翔呼籲，政府基於未來「非常情形」，可就女性義務役政策展開先期評估，彌補兵源不足並提升國防人資管理效率。

低生育率衝擊人口結構

空軍駐國防安全研究院學官趙宥翔昨（20）日發布專文評析指出，根據中華民國內政部戶政司統計，台灣2024年的總出生和死亡人數分別為13萬4856人、20萬2107人。因此，在整個大環境下，不生小孩似乎已成了台灣人普遍的現況，而少子化和人口老化的衝擊，未來會更加嚴重。

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另據美國中央情報局（CIA）《世界概況》（The World Factbook）的報告，已開發國家的生育率至少需達2.00，才能維持人口自然更替，確保國家正常運作與發展。然截至2024年，我國仍是全球生育率最低的國家，若生育率長期低於世代更替水準，人口將以驚人的速度萎縮，進一步影響經濟結構、勞動力市場及社會福利體系。

從出生率的呈現，顯見少子化對我國兵役制度已造成巨大的衝擊（2034、2041、2054年為內政部出生率預測）。

圖為內政部戶政司人口統計資料，其中，2034、2041及2054年資料為預估數據。（國防安全研究院官網）

烏克蘭從前蘇聯獨立，2014年起歷經與俄羅斯爆發多次衝突至2022年戰爭爆發，女性軍人均持續參與軍隊任務與行動。紀錄片《烏克蘭：戰爭中的女性》講述俄烏戰爭下，烏克蘭的女性對於兵役的選擇權，雖其可尋求國外庇護，但許多女性仍選擇留在本國並積極參與其中。

基此，歐洲國家因應俄羅斯威脅為例，像是瑞典2010年一度廢除徵兵制，2018年就恢復徵兵，且男女役期9-12個月。立陶宛於2015年起恢復部分徵兵，近期更將全面徵兵。挪威則在 2015年起男女皆服一年的義務役。

圖為烏克蘭武裝部隊女性官兵，隸屬第82空中突擊旅（82nd Air Assault Brigade）。（烏克蘭國防部官方X帳號 @DefenceU）圖為2023年參與「極光 23」 （Aurora 23）大型聯合軍演的瑞典義務役士兵。（路透檔案照）

女性參與戰爭的程度和機會在不同地區和時代變化多端，而性別是透過個人、組織、軍隊和國家的實踐而創造和重塑的，性別應凌駕於戰爭之上。部分堅決主張不應在待遇上對男女之間設立差別，期望能夠在軍隊中像男性一樣平等地接受培訓和參與各項任務，即使這也可能意味著可能成為戰俘或冒著生命危險參與戰爭。

復徵一年義務役後 可借鏡他國研擬女性義務役

該文進一步陳述，為因應國內少子化趨勢，所可能造成國防人力需求不足或專業不佳之衝擊，前總統蔡英文於2022年12月27日宣布「強化全民國防兵力結構調整方案」（主要重點為2005年後出生的役男將役期延長為一年），並提到了俄烏戰爭已持續超過300天的事實，並表達了對烏克蘭人民保護自己國家決心的敬佩。

除此之外，國軍組織編現比逐年下降（2020年起編現比逐年下滑，四年來已減少近10%）及因應面臨少子化衝擊下，或許可審慎考量營造性別友善與平等的軍中文化，並借鏡他國女性義務役制度。其在軍事領域的貢獻，不僅能增加多元性及特長的互補，也能提高人力補充，或許將是未來兵役制度改革的可行政策之一。

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