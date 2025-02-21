我F-16 BLK70戰機的「蝮蛇之盾」電戰系統 可望衍生「外掛」版本

上月23日在美國加州愛德華基地，裝上「蝮蛇之盾」電戰系統起飛測試的巴林空軍F-16C Block 70戰機。（美軍DVIDS網站）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國國防承包商L3Harris現與美國空軍合作，進行「蝮蛇之盾」（Viper Shield）整合式電戰系統的實機測試，這款適用F-16 Block 70/72戰機的自衛裝備已獲6國採購；不過，該公司日前赴中東參與阿布達比國際防務展（IDEX 2025）時透露，該系統未來計畫推出「外掛莢艙」版本，以向下兼容舊批次的同型戰機。

軍聞網站《航空周刊》（Aviation Week）19日報導，「蝮蛇之盾」專案國際業務總監崔維斯（Travis Ruhl）透露，這款最新型的電戰系統未來可望以外掛莢艙形式，向下兼容無法加裝整合式電戰裝備的早期批次F-16戰機，獲得比該公司現有AN/ALQ-211型更優異的電戰反制能力。

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經過去年多次的系統驗證，「蝮蛇之盾」電戰系統現已交由美國空軍展開實機測試，由巴林空軍的F-16C Block 70單座型戰機執行任務。該系統採用數位化設計，其「雷達預警接收器」（RWR）可與機載的AN/APG-83主動相位陣列雷達聯動，擴大敵威脅預警範圍，為飛行員爭取到更多時間進行反制作為。

我國空軍的F-16V Block 20戰機、機尾編號6666，隸屬第四戰術戰鬥機聯隊。（國防部發言人官方Facebook）

報導指出，「蝮蛇之盾」電戰系統將於今（2025）年實機測試30至40架次，預計在明（2026）年向客戶交付F-16C/D Block 70/72新機前完成安裝；該系統目前已獲6國下單、合計168套，而L3harris公司目前以為每月8套的速度在進行生產。

我國空軍F-16V Block 20戰機現有的AN/ALQ-184電戰莢艙使用多年，其電戰能力已漸不敷使用，因此多年前以展開籌獲新電戰系統的工作；原先空軍傳出有意採購諾格AN/ALQ-131外掛電戰莢艙，但後因系統不符軍種需求、開發進度延宕等因素一度停擺；近期軍方內部又傳出重新邀請諾格、L3harris、RTX（原雷神）以及貝宜系統（BAE Systems）4家廠商來台簡報，初步採購報價達10億美金（約新台幣323.54億元）。

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