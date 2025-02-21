「黑名單」台廠赴美洗白得標E-2K零件？王定宇：標案暫停確保無漏洞可鑽

針對外傳我國在美採購E-2K空中預警機碰上被國防部列為黑名單制裁的台廠商「掛牌洗白」，立法委員王定宇證實，該標案已暫停，將優先釐清採購過程及投標資格，確保無漏洞可鑽。（王定宇辦公室提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕針對我國在美採購E-2K預警機，傳出竟向已遭國防部列為「黑名單」的台廠「掛牌洗白」得標，空軍澄清尚未同意簽約。立委王定宇今（21）也證實，向空軍詢問後得知此標案已暫停，將優先釐清此公司背景及供貨性質等問題，並提醒國防部未來須注意此漏洞。

媒體報導，政府電子採購網6日公告我國駐美軍事代表團新台幣1200萬餘元決標案，該得標廠商為台北市的竣達企業有限公司，但地址卻登記於美國加州洛杉磯一處民宅，且該公司因空軍志航基地採購案已被認定違約遭停權至今（2025）年5月27日，報導質疑此舉是掛「美國牌」洗白，且有違我在美招標採購應為美國本土廠商規定。

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對此，王定宇表示，我國針對C-130、T-34C及空中預警機E-2K等早期機種進行零部件採購，在商源消失的情形下透過在美代表團採購，其中E-2K部分零件採購案被發現得標公司為竣達，且該公司已被國防部列為採購黑名單且實施制裁。

王定宇說明，經詢問後，得知目前此標案已暫停，將優先釐清該公司背景、供貨性質。他直言，在國內被停權供應商若因違法或違約而被依政府採購法停權，跑去國外註冊成為外資公司，是否能夠繼續供應軍品？實為採購或制裁懲罰的漏洞，必須注意。

王定宇說，此案將在檢視後再依相關法令適當處理，也期待早期機種能夠更新至新一代提供更好戰力的機種。他會要求軍方妥善處理，盡責戍衛國家，但也盼全民，尤其是立法院能給予國軍足夠支持。

王定宇強調，若國軍預算遭東扣西減，對國軍捍衛國家，恐令國防部左支右絀，最終受害的仍是國家安全。因此，就此標案而言，他將要求好好審視採購過程、投標資格，確保受罰者無法鑽漏洞，所有採購軍品也須合格達標。

空軍司令部此前澄清，全案是空軍委駐美軍事代表團採購美製T-34C、C-130H及戰管雷達無線電零附件，因國內無產製能量，故採外購方式獲得。經查得標廠商為在美註冊公司，惟投標信封地址與寄件人「臺灣竣達企業有限公司」，係遭政府採購網列停權之廠家，履約資格存有疑慮，空軍尚未同意簽約。

空軍強調，空軍各項採購作業均遵法令規範及撙節預算原則辦理，將嚴格審查廠家資格與履約能力，以維國軍權益。

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