烏無人機首次成功突襲北韓M-1989巨砲 其脆弱設計成為罩門

烏軍近期一段影片顯示,他們首次向一門北韓的M-1989(或更早型的M-1978)火砲發動襲擊,並使其癱瘓或被摧毀(圖片擷取自@DefenceU的X影片/本報合成)

〔記者劉宇捷/綜合報導〕北韓向俄羅斯軍援最重型的武器莫過於170公厘的M-1978/M-1989(Koksan)「谷山」自走砲,儘管已投入烏俄前線一段時間,不過烏克蘭第412獨立無人系統團近期發布一段影片顯示,他們成功向一門「谷山」自走砲發動襲擊,並使其癱瘓或被摧毀,赤裸的設計也凸顯了北韓露天火砲的脆弱性。

烏克蘭《防務快報》(Defense Express)報導,烏軍第第412獨立無人系統團(NEMESIS)近日發布一段影片,從夜間觀測烏人機的紅外線鏡頭顯示,在一次無人機攻擊中,烏軍成功命中了前線的火砲系統。烏軍雖然沒有提到攻擊發生的具體地點,但據稱是在盧甘斯克地區。

請繼續往下閱讀...

影片分析,該被襲擊的火砲應是來自北韓援俄的「谷山」系列自走砲,包含59式底盤的M-1978或是底盤改進為ATS的M-1989,其特色能從幾個影像辨識出來;包括巨大長型的砲管、具特色的砲口制退器,以及特殊的砲管俯仰支撐系統。該砲除了駕駛員外是露天式的,尾部可能被罩有防護網或棚架。

而從攻擊畫面中可見,無人機命中了自走砲的前半車身頂,該部分為火砲系統的引擎艙,爆炸可能導致車輛動力系統受損、無法移動,爆炸破片效應可能也對170公厘口徑的砲管造成損壞,進一步限制了其效能。有鑑於現場修復的後勤困難度,受損的「谷山」自走砲可能需要運回8000多公里外的北韓進行翻修。

「谷山」系列自走砲,包含59式底盤的M-1978以及改進為ATS底盤的M-1989,其特色包括巨大長型的砲管、具特色的砲口制退器,以及特殊的砲管俯仰支撐系統。(圖片擷取自第412獨立無人系統團的臉書影片)

「谷山」的襲擊事件凸顯了其在現代作戰的諸多弱點。俄羅斯的火砲平台通常會加裝防護「格柵」裝甲,以防禦無人機襲擊,而「谷山」的開放式設計使多數組員暴露在外;此外,由於「谷山」自走砲的底盤是以中國59式戰車為藍本,這款延伸自蘇聯T-54戰車的設計早已過時,其機動性也受到限制。

報導引述烏克蘭國防部總情報局稱,俄羅斯已經接收了120輛的M-1989或M-1978「谷山」自走砲,並預計在今(2025)年再接收另外120輛。

The first North Korean artillery system was destroyed in Ukraine.



Unmanned Systems Forces carried out a precise strike on the M1978 Koksan self-propelled howitzer—a rare development from North Korea, equipped with a 170 mm gun with a firing range of up to 60 km. pic.twitter.com/jrA2HXGrdW