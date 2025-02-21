烏無人機首次成功突襲北韓M-1989巨砲 其脆弱設計成為罩門

烏軍近期一段影片顯示，他們首次向一門北韓的M-1989（或更早型的M-1978）火砲發動襲擊，並使其癱瘓或被摧毀（圖片擷取自@DefenceU的X影片/本報合成）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕北韓向俄羅斯軍援最重型的武器莫過於170公厘的M-1978／M-1989（Koksan）「谷山」自走砲，儘管已投入烏俄前線一段時間，不過烏克蘭第412獨立無人系統團近期發布一段影片顯示，他們成功向一門「谷山」自走砲發動襲擊，並使其癱瘓或被摧毀，赤裸的設計也凸顯了北韓露天火砲的脆弱性。

烏克蘭《防務快報》（Defense Express）報導，烏軍第第412獨立無人系統團（NEMESIS）近日發布一段影片，從夜間觀測烏人機的紅外線鏡頭顯示，在一次無人機攻擊中，烏軍成功命中了前線的火砲系統。烏軍雖然沒有提到攻擊發生的具體地點，但據稱是在盧甘斯克地區。

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影片分析，該被襲擊的火砲應是來自北韓援俄的「谷山」系列自走砲，包含59式底盤的M-1978或是底盤改進為ATS的M-1989，其特色能從幾個影像辨識出來；包括巨大長型的砲管、具特色的砲口制退器，以及特殊的砲管俯仰支撐系統。該砲除了駕駛員外是露天式的，尾部可能被罩有防護網或棚架。

而從攻擊畫面中可見，無人機命中了自走砲的前半車身頂，該部分為火砲系統的引擎艙，爆炸可能導致車輛動力系統受損、無法移動，爆炸破片效應可能也對170公厘口徑的砲管造成損壞，進一步限制了其效能。有鑑於現場修復的後勤困難度，受損的「谷山」自走砲可能需要運回8000多公里外的北韓進行翻修。

「谷山」系列自走砲，包含59式底盤的M-1978以及改進為ATS底盤的M-1989，其特色包括巨大長型的砲管、具特色的砲口制退器，以及特殊的砲管俯仰支撐系統。（圖片擷取自第412獨立無人系統團的臉書影片）

「谷山」的襲擊事件凸顯了其在現代作戰的諸多弱點。俄羅斯的火砲平台通常會加裝防護「格柵」裝甲，以防禦無人機襲擊，而「谷山」的開放式設計使多數組員暴露在外；此外，由於「谷山」自走砲的底盤是以中國59式戰車為藍本，這款延伸自蘇聯T-54戰車的設計早已過時，其機動性也受到限制。

報導引述烏克蘭國防部總情報局稱，俄羅斯已經接收了120輛的M-1989或M-1978「谷山」自走砲，並預計在今（2025）年再接收另外120輛。

The first North Korean artillery system was destroyed in Ukraine.



Unmanned Systems Forces carried out a precise strike on the M1978 Koksan self-propelled howitzer—a rare development from North Korea, equipped with a 170 mm gun with a firing range of up to 60 km. pic.twitter.com/jrA2HXGrdW — Defense of Ukraine （@DefenceU） February 19, 2025

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