通訊系統交貨廠商竟混入含中國零件 中科院：查驗時已替換 主動計罰

媒體報導中科院之通訊系統被廠商混入含中國零件。中科院今日澄清，查驗時確實有不合規之情事，已依約計罰，相關陸製元件於出廠時也已替換完畢。圖為寬頻通信機示意圖。（資料照／本報合成）

〔記者劉宇捷／台北報導〕媒體爆料指稱中科院執行的「寬頻通信裝備系統維護」案裝備，廠商交貨時卻含有中國製的電路板、晶片、電池等零件，並流入砲指部等部隊中，遭軍事安全總隊查獲。中科院今發布新聞稿澄清，經內部查驗時，確實發現廠商繳交之產品中含有陸製元件，與繳交之文件不實，中科院已依約計罰，相關陸製元件於出廠時已替換完畢。

有網路媒體昨（20）日報導稱，「全波科技」於2023年3月時，以2630萬元成功得標中科院一項名為「寬頻通信裝備系統維護」的通訊裝備系統標案，全波企業透過向「健博通」、「高域」、「億佰特」、「天瑞星際」等中國廠商，購置全向天線、數據機、電池充電模組、柔性電路板天線等，製成軍品並向中科院繳件。

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媒體指稱，有問題的中國裝備後來流入了21砲指部、43砲指部及九鵬基地等單位的寬頻通信系統，並遭國防部軍事安全總隊查獲，中科院才下令回收禁用。

對此指控，中科院今日發布新聞稿澄清該案成品在驗收查驗時，確實發現全波公司所繳交之產品中，含有陸製元件、與文件不實之情事，中科院已依合約計罰，並將全波公司列為不良廠商拒絕往來，另涉及刑責的部分，則移交由司法機關偵辦中。

中科院強調，全波公司違反契約規定等情，中科院均已主動依法、依約處理，相關陸製元件皆已替換完畢，確保各項裝備安全無虞。

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