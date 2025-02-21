王大陸閃兵 學者預測一年期復徵後會更多：應適時檢討罰則

藝人王大陸日前涉嫌以百萬重金委託仲介集團假造病歷逃避兵役，對此學者表示，過去役期僅4個月，所以逃兵的案例不多，但在復徵一年期義務役，替代役徵集數減少後，逃兵人數可能會增加，主管機關應適時檢討相關法規罰則。（資料照）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕藝人王大陸日前涉嫌以百萬重金委託仲介集團假造病歷逃避兵役，對此學者表示，過去役期僅4個月，所以逃避兵役的案例不多，但在復徵一年期義務役，替代役徵集數減少後，逃避兵役人數可能會增加，主管機關應適時檢討相關法規罰則。

近期王大陸爆發逃兵爭議後，有學者批評，現行《妨害兵役治罪條例》雖對逃避兵役者有五年以下有期徒刑罰則，但實際上法官量刑大多僅三、四個月有期徒刑並可易科罰金。同時，備役役男教召未到法定三年以下徒刑，但量刑也在二、個月，且同時違反刑法可對累犯加重處罰，兩者衡平性已嚴重傾斜。

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學者因而建議《妨害兵役治罪條例》第三、四條拒絕接受徵集令或故意變更體位之處罰，法定刑可大幅拉高為十年以下，由法官視情狀妥適量刑，至於第五、六條針對臨時召集、教育召集未到者，法定刑則宜調降，同時新增拘役及罰金之刑種，避免役男有顯可憫恕事由未報到而遭重判；此不但可避免憲法上個案過苛之誡命，亦能與躲在國外拒絕接受徵集令或故意變更體位者之量刑，作出明顯區隔，以符公平正義。

對此，國防研究院國家安全研究所研究員沈明室表示，過去逃避4個月的役期沒什麼性價比，現在復徵1年其義務役後，逃避兵役可能會更多，同時負責抓逃兵的憲兵現在人力不足，可能會加劇這一情況。而很多案例也有留學至國外逃避兵役，或利用兵役體檢標準漏洞短期增減重等技術性逃兵等，這些都要重新檢討如何防堵。在放寬服役標準後，罰則也要重新檢討。

沈明室說，雖然王大陸案是因個人價值觀扭曲而不法行事，但也可從此觀察，為什麼在南韓很少有藝人逃避兵役，不僅是因為南韓民情重視有無服役經歷。南韓在法制面上罰則也是一至三年。

至於有學者建議應將替代役逃避兵役改由「國安軍事專業法庭」審理，沈明室說，逃避兵役所屬法規《妨害兵役治罪條例》並沒有區分替代役和義務役，因此審理至少要與義務役同標準，維持一致性。

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