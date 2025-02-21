太惡劣！3共艦於澳洲外海「實彈演習」 嚴重到部分航班改道

自上周3艘共艦獨闖澳洲外海後，澳洲外交部長黃英賢21日證實，有3艘共艦正在澳洲東海岸附近進行軍事實彈演習，澳洲航空監管機構因此向相關商業飛行員發出警告，並已有多個國際航班因此改道。圖為上周創入澳洲水域的共軍江凱級護衛艦。（圖片取自美聯社）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕自上周3艘共艦獨闖澳洲外海後，澳洲外交部長黃英賢21日證實，有3艘共艦正在澳洲東海岸附近進行軍事實彈演習，澳洲航空監管機構（Airservices Australia）因此向相關商業飛行員發出警告，並已有多個國際航班因此改道。

澳媒「SBS」報導，黃英賢表示，澳方正就中國海軍演習「特別是實彈演習」的相關事宜，與中方進行交涉。澳洲航空監管機構（Airservices Australia）並因此向相關商業飛行員發出警告，提醒有3艘共艦在澳紐之間的塔斯曼海（Tasman Sea）進行實彈演習，相關空域可能存在危險。

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英國金融時報（FT）19日報導，澳洲海軍正在雪梨以東150浬處尾隨中共人民解放軍海軍軍艦，並指此係解放軍海軍沿著澳洲東岸航行的最遠距離。

上週媒體報導，澳洲國防部掌握這支中國人民解放軍海軍艦隊包括江凱級護衛艦「衡陽」號、仁海級驅逐艦「遵義」號，以及福池級補給艦「微山湖」號，當時該艦隊在澳洲東北方活動。

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