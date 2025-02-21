「克里蒙梭25」任務進行中 法航艦打擊群首度靠港馬尼拉

美、日、法三國海軍日前於菲律賓海實施的「太平洋斯特勒」（Pacific Steller）聯合演習實景。（美國海軍第七艦隊官方X帳號）

〔記者陳治程／綜合報導〕法國駐馬尼拉大使館今（21）日宣布，現正進行「克利蒙梭25」（CLEMENCEAU 25）遠洋部署任務的「戴高樂號」航艦打擊群，將從今日起停靠菲律賓三天；官方新聞稿指出，本次訪問「前所未有」、雙方將基於軍事合作架構，共同維護印太地區的海事安全。

法國駐馬尼拉大使館新聞稿指出，本次訪問是基於法國國防部長勒克努（Sebastien Lecornu）、菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）前（2023）年底簽署的軍事合作意向書；菲國三軍高階軍官將由法國駐菲大使馮塔內（Marie Fontanel）陪同，參觀戴高樂號航艦並聽取「克里蒙梭25」的任務簡報，法軍官兵也將訪菲並與當地人進行互動。

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日前參與印尼多國聯演並停靠峇里島的法國海軍花月級巡防艦「葡月號」（F734）。（法國駐雅加達大使館官網）

去（2024）年整年間，法軍機、艦已有多次和菲國軍方的合作紀錄，如法國巡防艦「葡月號」（F734）參與菲美肩並肩（Balikatan）軍演、多功能巡防艦「布列塔尼號」（D655）停靠馬尼拉、巡防艦牧月號（F731）造訪宿霧港等。而在戴高樂號航艦停靠馬尼拉前，法、菲雙方的戰鬥機與軍艦，已先行實施空中與海上的互動。

法國「戴高樂號」航艦打擊群去年11月自母港土倫（Toulon）啟程、展開「克里蒙梭25」長程部署，至今已先後在印度洋、爪哇海和菲律賓海，完成「伐樓拿25」（Varuna 25）、「拉佩魯茲」（Exercise La Perouse）及「太平洋斯特勒」（Pacific Steller）聯演，本次則有戴高樂航艦，2艘多用途驅逐艦、1艘防空驅逐艦和1艘輔助補給艦停靠蘇比克灣。

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