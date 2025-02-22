國軍偵獲15中共機艦、3空飄氣球擾台

國防部2025/2/22公布中共解放軍進入台海周邊活動示意圖。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕國防部今（22）日表示，自昨（21）日上午6時至今日上午6時止，合計偵獲8架次共機，其中3架次逾越台灣海峽中線，進入我北、西南部空域；另偵獲共艦7艘、公務船2艘及空飄氣球3顆，持續在台海周邊活動。

國防部今上午發布台海周邊海空域動態顯示，自昨日上午6時至今日上午6時止，總計偵獲8架次中共軍機、7艘次中共軍艦及2艘次公務船，持續在台海周邊活動。

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資料顯示，8架次共軍主戰機及無人機侵擾我北、西南空域，其中3架次逾越台海中線。

另外，3顆中共空飄氣球分別自昨上午9時許及晚上7時許被偵獲，其中2顆僅飛行8千呎高、1顆飛高1.6萬呎。

國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

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