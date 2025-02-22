接戰也要AI 美軍AI雷射準攻弱點

美軍伯克級神盾驅逐艦「普雷貝爾號」（DDG-88），去（2024）年於海外測試雷射導能武器的畫面。（擷自美軍作戰測試和評估中心年度報告）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕自俄烏戰爭以來，戰爭科技進步加速，無人機時代或許將結束，迎來AI時代。外媒報導，美軍正研究以AI操縱雷射武器，在第一時間瞄準無人機弱點一擊斃殺，毫秒必爭縮短接戰時間。

科技網站「New Atlas」17日報導，美國海軍正著手運用3D列印與人工智慧（AI）技術，開發全新的AI辨識系統，藉由縮短對來襲目標的識別流程、定位結構弱點，提升雷射導能武器（LDEW）的殺傷力，有效反制無人機飽和攻擊威脅。

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該計畫首先以3D列印製作MQ-9「死神」無人機等多款無人機模型，建構超過十萬張不同角度、方位的影像，並透過模型訓練作業，提升AI對無人機外型、動力系統與結構弱點的識別效率。

接下來則運用雷射武器系統（LWS）進行測試，由雷達偵測目標的方位與速度，並將資料傳輸給LWS紅外線感測器，讓AI精確識別目標類型與弱點，迅速設定接戰距離和方位，發射高能雷射摧毀來襲目標。

協助開發追蹤技術的達格倫大學科學家蒙塔格指出，無人機的規避機動會限縮高能雷射的照射時間，因此新技術可望顯著提升接戰效率與破壞力。不過，現階段仍需要持續運用大量模型訓練提升識別效能，而空間距離、大氣環境等物理特性限制，也有待克服。

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