漢光高階幹部圖上兵推結束 顧立雄:三軍各部應以防衛作戰任務為導向

國軍「漢光41號演習」高階幹部圖上兵推昨日結束，國防部長顧立雄表示，三軍各類型部隊應以防衛作戰任務為導向，依實際能力及任務需要考量後備專長編管情形與戰力恢復時限等因素，重新審視主戰、守備與後備部隊編組型態。（圖片取自軍聞社）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕國軍「漢光41號演習」高階幹部圖上兵推昨日結束，國防部長顧立雄肯定全體參演同仁辛勞，並表示三軍各類型部隊應以防衛作戰任務為導向，依實際能力及任務需要，並考量後備專長編管情形與戰力恢復時限等因素，重新審視主戰、守備與後備部隊編組型態；特重不對稱、機動、敏捷、精準、隱匿等作戰效能，方能肆應防衛作戰實需。

顧立雄昨日視察漢光41號演習高階幹部圖上兵推，提出「策擬合理可行計畫，結合演訓務實驗證」、「檢討兵力結構調整，籌建不對稱關鍵戰力」及「掌握關鍵預警徵候，先期啟動備戰部署」等重點工作指導，期勉各級持續強化戰備訓練，為防衛作戰奠定成功基礎。

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顧立雄表示，國軍考量敵情威脅，及當前作戰環境限制，審視武器裝備、人力資源與動員恢復戰力等現況，適切調整防衛作戰策略，修訂聯合作戰計畫。藉此次兵棋推演，檢視各項關鍵行動，以及支援與被支援單位任務，後續納入電腦輔助指揮所演習及實兵演練持續驗證。

顧立雄勉勵所有高階幹部，面對日益嚴峻敵情威脅，各單位應利用備戰操演等時機，磨練作戰層級指揮官預警情資綜合判斷能力，進而在必要時提升戰備等級、下達備戰部署決心，先期完成平戰轉換，方能有效嚇阻敵軍犯臺企圖、確保國防安全。

根據國軍規畫，今年度「漢光41號」實兵演習將加倍為10天9夜，除了磨練常備部隊面對軍事與灰色地帶威脅的應處能力，也將完整驗證陸軍206旅的後備動員編成，投入實戰訓練。

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