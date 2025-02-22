罕見的太空軍照片！ 美X-37B進行太空煞車測試 與地球「自拍」

美國太空軍近日發布一張照片顯示，X-37B的外部鏡頭拍攝其與地球的合照。該機目前正在外太空的高空軌道進行系列測試，據信這也是X-37B在軌道上拍攝且發布的第一張照片。（圖片擷取自DVIDS）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕神秘的X-37B太空無人機，是美軍近年研發測試的太空載具之一，美國太空軍（U.S. SPACE FORCE）近日發布一張照片顯示，由X-37B的外部鏡頭拍攝其與地球的合照，該機目前正在外太空的高空軌道進行系列測試，據信這也是X-37B在軌道上拍攝且發布的第一張照片，其意義非凡。

美國太空軍部隊20日釋出一張罕見的外太空照片，圖中可見X-37B的機載外部攝影機從太空的高層軌道拍攝一張地球的影像，部分X-37B的機體也入鏡；圖片也附註說明，X-37B的機載攝影機用於監控飛行器的健全與外部狀態，這張地球的圖像是它在2024年，於高橢圓軌道上進行實驗時所拍攝。

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這次測試行動是X-37B執行第七次任務（OTV-7）的一部分，飛行器完成了一系列史無前例的機動飛行，並運用稱為空氣煞車的方式，使用最少的燃料轉換至不同的軌道；這是一種利用大氣阻力而使飛行器降速與降高的運用。

儘管該視角照片沒辦法呈現有關X-37B的更多細節，但作為測試載具在太空運行的證明仍然引人注目！

X-37B全機模擬圖。（圖取自波音公司網站）

X-37B被美軍列為高機密的新世代「軌道試驗飛行器」（OTV），他會先由如SpsceX的火箭，將其推升到太空軌道釋放，並自行返回自地球降落。X-37B自2010年4月22日首次升空試飛後，已完成6次往返任務；在先前OTV-5中，飛行器在軌道上待了780天，OTV-6則運行了908天創紀錄，而目前的OTV-7是在2023年12月28發射升空，尚不知計畫返回的時間。

X-37B最初由美國國家航空暨太空總署（NASA）開發，後來移交給軍方，多年來一直悄悄執行機密任務，引發了人們對其真實用途的猜測。不過，其試驗核心至少包含兩件事，一是推進可重複使用的太空船技術，二是進行可帶回地球進行分析的實驗。

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