尷尬...海鋒第二大隊機動飛彈陣地開發不符程序 遭監察院調查地點曝光

圖為現役雄三反艦飛彈以機動發射車射擊。（資料照，國防部提供）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕海軍海鋒第二大隊2023年7月於左營編成，現責任區為台灣南部及花東地區，而監察院18日發布調查報告指出，海軍於中科院九鵬院區進行「海軍S022工程案」機動飛彈陣地工程開發案，未依原住民族基本法踐行諮商同意程序，致陣地所涉旭海、高士及牡丹部落引發民眾抗爭停工，意外曝光第二大隊陣地選址。

監察院18日發布最新調查報告，表示海軍司令部於「九鵬基地」內興建「海軍S022工程案」，雖是應國防所需，但原民會112年8月已認定工程用地位於該會傳統領域範圍內，並請牡丹鄉公所審認是否屬原基法所規定之同意事項。後續亦經該公所於112年9月請海軍司令部辦理原住民族諮商同意程序，但司令部未再函請原民會釋疑，自行認定前揭工程，符合原民會意旨，堅持該工程為原營區內未擴建因此不適原基法，致未踐履完成諮商程序前，就逕自於113年2月開工。直到海軍司令部接獲牡丹鄉公所同年3月致函再請詢問原民會確認應依原基法規定辦理後，海軍才停工並依法辦理諮商同意程序，除引發民眾抗爭外，亦可能造成工程延宕，核有明顯疏漏。

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監察院另批牡丹鄉公所，指出旭海、高士及牡丹部落就海鋒第二大隊S022工程案進行諮商表決程序時，其中高士部落表決「同意」，但牡丹鄉公所卻因高士部落會議決議未附30日內公布結果等情事，直接認定該同意程序未完成，卻又未積極協調，造成本件工程施工爭議迄未獲解。

因此，監察院指出，海軍司令部自113年5月17日申請「海軍S022工程案」關係部落諮商同意程序後，迄114年1月底已歷時半年有餘，惟尚未完成相關程序，爭議癥結在於申請人、受理公所及部落間權責不明。

對此，監察院表示，原民會允應正視「海軍S022工程案」辦理諮商同意程序中，因「諮商辦法」規範未明，而有「申請人檢送之同意事項文件內容未盡詳實或仍有修正補充必要時，地方公所應行作為」、「部落會議主持人未依規定公布紀錄時，申請人可尋求之因應作為」、「公所未盡協力義務時，部落會議決議法律效果或申請人為保障其合法權利之可行作為」及「同意事項諮商程序完成後，或辦理諮商程序有瑕疵時，同意事項所在地之地方公所應行作為及應負職責」等疑義，再行檢討修正該辦法之闕漏處，以符原基法之立法意旨，並避免損及申請人合法權益。

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