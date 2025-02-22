可笑...俄軍寧可不要裝甲的運兵車 集體在BMP-2車頂搭篷

網路流傳的第一視角影片顯示，俄軍步兵集體在BMP-2裝甲運兵車外搭棚而坐，而不願進到有「裝甲」保護的車體內，對俄軍而言這樣反而可以「更提高存活性」。（圖片擷取自@GirkinGirkin的X帳號）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕烏俄戰場上又增添一樁荒謬的奇觀，有網路流傳的第一視角影片顯示，俄軍步兵集體在BMP-2裝甲運兵車外搭棚而坐，而不願進到有「裝甲」保護的車體內，對俄軍而言這樣反而可以「更提高存活性」。外媒分析，這項荒謬的舉動可能跟BMP-2的裝甲缺陷有關。

近期網路上流傳一段烏俄戰場的影片，顯示令人不解的怪異現象，畫面中俄軍官兵在BMP-2裝甲運兵車的車頂，罩上一個巨大的戶外棚子，所有俄軍則獲坐或躺於露天的棚內，他們寧可在沒有裝甲保護的室外，也不願進到裝甲運兵車的乘客座艙內。這些由偽裝網搭建的棚架，特別設置了更寬敞的門口，以便下車；而且影片顯示，不只一輛的BMP-2裝甲車被進行了這種改裝。

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ru worms storm group pic.twitter.com/IZJBx9UxZ2 — IgorGirkin （@GirkinGirkin） February 19, 2025

俄軍認為，這樣受攻擊的人員存活性反而比坐在裝甲車內還高，特別是遭到火箭彈攻擊或反戰車地雷爆炸時的生存機會，因為它可以防止士兵被困在燃燒或被毀壞的車體內，造成嚴重的傷勢；同時，BMP-2的成員座艙相當狹窄，不利行動也不舒服。但這確實違反了「裝甲」運兵車的本意。

軍聞網站《Defence Blog》分析表示，這是由於蘇聯設計的BMP-2裝甲車存在嚴重的缺陷。在直接的戰鬥比較中，BMP-2已被證明不如更老的西方裝甲運兵車，例如美國M113；儘管其採用鋁製裝甲，但仍具有更好的機動性、舒適度和易於維護性。而BMP-2的車身由多塊鋼板焊接構成，結構複雜且不具備明顯的防護優勢；該車的裝甲厚度僅1公分，已不足以抵禦現代威脅。相較之下，M113的正面裝甲厚達3.8公分，而BMP-2的正面裝甲卻只有1.5公分。

雖然蘇聯時代的裝甲車曾因其低廉的生產成本而受到重視，但俄羅斯陷入經濟困境和有限的工業能力阻礙了BMP-2及其繼任者BMP-3的改進計畫。BMP-3即使經過改良，仍然存在許多相同的根本缺陷，這些缺陷使得俄國軍隊更喜歡乘坐在車頂而不是車內。

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