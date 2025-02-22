首位女性參聯會成員遭解職！ 美國防長突撤換海軍作戰部長

2024年6月3日，美國海軍作戰部長弗蘭凱蒂上將（右）在土耳其安卡拉的安卡伯陵墓（Atatürk Mausoleum）參加獻花儀式。（圖取自美國海軍官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）21日宣布，將提前解除海軍作戰部長（Chief of Naval Operations, CNO）弗蘭凱蒂（Lisa Franchetti）上將的職務。弗蘭凱蒂是首位晉升為參謀首長聯席會議（Joint Chiefs of Staff）成員的女性，她的提前下台令人震驚。

美國海軍作戰部長是美國海軍中最高階的將領之一，相當於其他國家的海軍司令或參謀長。

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軍聞網站《Breaking Defense》報導，弗蘭凱蒂的解職，緊隨參謀首長聯席會議主席布朗（CQ Brown）被解職之後。此前，川普及其支持者，包括赫格塞斯，多次表示要將他們認為是「覺醒」（woke）的將領清除出軍隊。

這也並非本屆政府首度撤換高階女性軍官。今年1月，政府上任後幾小時內就撤換了前海岸防衛隊司令費根（Linda Fagan）上將，理由包括她過度重視多元、公平與共融（Diversity, Equity, and Inclusion, DEI）等。

弗蘭凱蒂是一位資深水面作戰軍官，於2022年4月被任命為海軍作戰副部長，並於2023年8月接替吉爾迪（Michael Gilday）上將成為海軍作戰部長，成為首位參聯會女性成員。

弗蘭凱蒂的解職，意味著海軍作戰副部長基爾比（Jim Kilby）上將將暫代海軍作戰部長一職，直到新任海軍作戰部長被提名並獲得確認。

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