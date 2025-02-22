打撈勇鷹高教機 銓日儀出動新購作業船「寶拉麗絲3號」

詮日儀公司的新購探測船「寶拉麗絲3號」繪圖。（取自詮日儀公司網站）

〔記者黃明堂／台東報導〕台東志航基地勇鷹高教機15日墜海於基地北方的都蘭海域，空軍委託打撈失事戰機經驗豐富的銓日儀公司打撈機體，業者已於日前完成聲納探測，確定機骸位置，將視海象狀況展開打撈作業，並將出動去年新購的探測作業船「寶拉麗絲3號」。

編號1130勇鷹高教機15日墜落於距離台東都蘭岸邊5浬處海域，為釐清失事原因，打撈機骸為當前重要任務，空軍已於19日完成機體定位及打撈作業招標程序，由高雄詮日儀公司得標。

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詮日儀2018年以「寶拉麗絲號」作業船在蘭嶼深海1千多公尺下打撈到失事的黑鷹直升機殘骸，在國內外聲名大噪，2021年先後派遣「奧黛麗絲號」及「寶拉麗絲號」在台東加路蘭海域打撈到失事F-5E戰機，此次打撈勇鷹高教機，將由去年新購的「寶拉麗絲3號」首次出動打撈任務。

詮日儀公司協理周佳毅今天表示，這次動用的作業船「寶拉麗絲3號」，是去年新購的船型，規模更大、穩定性更高，能更有效應對東部海域複雜海象，在安全優先的情況下，團隊將全力以赴，「盡量幫空軍在有限時間內完成作業」。

因已掌握機骸位置，接下來出動「寶拉麗絲3號」到預定水域，會放下水下無人載具，拍攝機骸影像，確定機骸目前狀況，再擬定打撈作業方式。

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