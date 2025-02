1根砲＋4驅卡車 專為山地作戰的印度自走砲MArG 155現身IDEX

由印度軍工複合體所研製的MArG 155-BR輪型自走砲,在近日剛結束的阿布達比防務展中展出,這款155公厘自走砲是專門為「山地作戰任務」而設計。(圖片擷取自@KZubryk的X帳號)

〔記者劉宇捷/綜合報導〕由印度軍工複合體所研製的MArG 155-BR輪型自走砲,在近日剛結束的阿布達比防務展中展出,這款155公厘自走砲專為「山地作戰任務」而設計,它使用自走砲車罕見的4x4卡車底盤,加上設計看極為簡約的155公厘長倍徑火砲,奇特的外型讓人印象深刻。MArG 155-BR近期的採購者為亞美尼亞,目前尚不知其採購數量。

這款展出火砲有別於其他重型的155公厘自走砲,它的車體特別短小,火砲僅僅是安裝在一輛以阿蕭克利蘭(Ashok Leyland)Mk 4卡車為藍本的底盤上,加上4輪驅動的設計,使這款自走砲成為目前世界上已知,唯一基於雙軸底盤的155公厘口徑砲車。

請繼續往下閱讀...

印方指出,這樣的設計是專為山地作戰而生,MArG 155-BR的戰鬥重量僅約20噸,在不同複雜地形上具有良好的越野能力,這在山地等地形的作戰中非常重要。其客群主要優先適用於那些需要在山區作戰的國家,其次適用於需要小型空運自走砲,進行遠徵作戰的潛在用戶。

Kalyani Strategic Systems Limited (KSSL) has unveiled the latest Multi-Terrain Artillery Gun (MArG) 45, a 155mm 45 cal system, at IDEX 2025, Abu Dhabi



It is world's first 155mm 45 cal mounted gun system on a 4x4 Heavy Mobility Vehicle (HMV) platform. pic.twitter.com/rKiGQ0Mf8m