1根砲＋4驅卡車 專為山地作戰的印度自走砲MArG 155現身IDEX

由印度軍工複合體所研製的MArG 155-BR輪型自走砲，在近日剛結束的阿布達比防務展中展出，這款155公厘自走砲是專門為「山地作戰任務」而設計。（圖片擷取自@KZubryk的X帳號）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕由印度軍工複合體所研製的MArG 155-BR輪型自走砲，在近日剛結束的阿布達比防務展中展出，這款155公厘自走砲專為「山地作戰任務」而設計，它使用自走砲車罕見的4x4卡車底盤，加上設計看極為簡約的155公厘長倍徑火砲，奇特的外型讓人印象深刻。MArG 155-BR近期的採購者為亞美尼亞，目前尚不知其採購數量。

這款展出火砲有別於其他重型的155公厘自走砲，它的車體特別短小，火砲僅僅是安裝在一輛以阿蕭克利蘭（Ashok Leyland）Mk 4卡車為藍本的底盤上，加上4輪驅動的設計，使這款自走砲成為目前世界上已知，唯一基於雙軸底盤的155公厘口徑砲車。

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印方指出，這樣的設計是專為山地作戰而生，MArG 155-BR的戰鬥重量僅約20噸，在不同複雜地形上具有良好的越野能力，這在山地等地形的作戰中非常重要。其客群主要優先適用於那些需要在山區作戰的國家，其次適用於需要小型空運自走砲，進行遠徵作戰的潛在用戶。

Kalyani Strategic Systems Limited （KSSL） has unveiled the latest Multi-Terrain Artillery Gun （MArG） 45, a 155mm 45 cal system, at IDEX 2025, Abu Dhabi



It is world's first 155mm 45 cal mounted gun system on a 4x4 Heavy Mobility Vehicle （HMV） platform. pic.twitter.com/rKiGQ0Mf8m — EurAsian Times （@THEEURASIATIMES） February 18, 2025

火砲方面，印度防務公司卡利亞尼集團（Kalyani Group）生產的MArG 155-BR自行火砲的標準砲管長度為39倍口徑，不過會展上所展示的這款自行火砲的樣品砲管長度為45倍口徑，這意味著與基礎版相比，射程有一定增加。

有趣的是，軍聞網站《Defense Express》報導，MArG 155-BR的運輸彈藥負載為18發砲彈，射程可達24公里；射速方面，數據顯示前30秒可連續發射3發，之後3分鐘可發射12發，60分鐘則發射42發，這是非常獨特的表現方式。目前，MArG 155-BR已獲得部份外銷，亞美尼亞於2023年已向印度購買了數量不明的該型自走砲，以增強其砲兵力量。

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