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中亞國家烏茲別克展自製輪甲 可擺脫俄製武器

2025/02/22 17:05

圖為烏茲別克展出自製Arslon 8X8裝甲車。（圖片取自X@nex_def）圖為烏茲別克展出自製Arslon 8X8裝甲車。（圖片取自X@nex_def）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕中亞國家烏茲別克，近期在阿布達比防衛展展出自製輪式裝甲Arslon，符合北約標準，可望逐步取代自身俄製武器。

軍聞網站「European Security & Defence」報導，該型裝甲車有6X6和8X8兩種型號，均配備30公厘鍊砲，其製造商Lion公司強調其優勢，包括具簡易爆炸裝置（IED）、化學、核生化防護，並配有主動防護系統和360%態勢感知套件。

報導指出，Arslon 8×8裝甲車含三名車組員，可容納6至8名士兵，其公佈的數據為車重32噸，馬力600匹，續航力700公里，最高時速為100公里。

圖為烏茲別克展出自製Arslon 6X6裝甲車。（圖片取自X@nex_def）圖為烏茲別克展出自製Arslon 6X6裝甲車。（圖片取自X@nex_def）

第二個Arslon 6×6版本具有相同的防護系統和裝備，差異技術規格有差異，6X6版本由450馬力的柴油引擎驅動，空重為21.72噸，續航里程為600公里。越障能力與8×8版本相同，可越1.5公尺的水深、30公分的高低差以及30%斜坡和20%側斜坡。

軍聞網站「Army Recognition」報導，Arslon號稱前方可抵禦500公尺外射擊的脫殼尾翼穩定穿甲彈、側方和後方可抵禦200公尺外14.5公厘穿甲彈，底部可防10公斤裝藥爆炸。

報導指出，該裝甲車使用來自包括西班牙和德國等西方武器、零件。烏茲別克目前有340輛各式戰車、370輛部兵戰鬥車和388輛裝甲運兵車，未來可進一步被自製裝甲車逐步取代。

圖為烏茲別克武裝力量2024年7月釋出的Arslon 8X8裝甲車測試畫面。（圖片取自X@nex_def）圖為烏茲別克武裝力量2024年7月釋出的Arslon 8X8裝甲車測試畫面。（圖片取自X@nex_def）

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