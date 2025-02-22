睽違6年！美國海軍科研船「湯瑪斯」號第5度航進高雄港

相隔6年，美國海軍科學研究船「湯瑪斯」號第5次航進高雄港。（臉書粉專「船舶物語」提供）

〔記者洪定宏／高雄報導〕隸屬美國海軍研究室、由華盛頓大學操作的科學研究船「湯瑪斯」號，繼2018年10月之後，睽違6年多今天上午航進高雄港，停靠73號碼頭進行物資補給，預計2月27日上午離開轉往澳大利亞。

美國海軍科學研究船「湯瑪斯」號，第5度航進高雄港。（臉書粉專「船舶物語」提供）

據了解，「湯瑪斯」號總噸3095噸、長84公尺、寬16公尺，2018年4月、5月、8月、10月連續進出高雄港，停靠9號碼頭期間，還將雷達吊掛到岸邊拆解，收進貨櫃。當時台灣軍方私下透露，「湯瑪斯」號只是科學研究、學界交流，跟軍方無關。

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臉書粉專「船舶物語」目擊，「湯瑪斯」號今天上午9點58分航進高雄港，10點20分完成靠泊73號碼頭，上一港是美國關島，下一站去澳大利亞佛利曼特港，根據高雄港務分公司資料顯示，這是「湯瑪斯」號第5次到高雄港。

不過，這次停靠的73號碼頭屬於管制區，一般民眾無法進入查看，但有人看到遊覽車開進去搭載船員外出。

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