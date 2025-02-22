北韓戰俘送南韓 烏克蘭軍方首次證實：有此可能

2021年在平壤參加閱兵的北韓部隊。（路透檔案照）

〔編譯管淑平／綜合報導〕北韓派兵協助俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭，烏克蘭國防情報官員21日表示，遭俘虜的北韓士兵可能送到南韓。南韓媒體《韓聯社》22日報導，這是基輔官員首次承認考慮做此安排。

韓聯社21日在基輔專訪烏克蘭國防部情報總局（GUR）代表切爾尼亞克（Andriy Chernyak），談到兩名在烏克蘭被俘虜的北韓士兵，他說，「一切都有可能，現在我們與南韓政府非常密切合作，我們與貴國情報與特種部隊關係密切，所以，我們認為這種情況是有可能發生」。

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這兩名北韓士兵，其中一人近日在南韓媒體《朝鮮日報》訪問中，表達有意向南韓投誠。南韓政府隨後表示，若這些北韓士兵提出請求，願意依照憲法保障，提供保護和支持，將他們視同南韓公民對待。

切爾尼亞克拒絕透露北韓戰俘被監禁在何處，但表示「其所有需求都受到照，有一切必要所需，正在受到保護、安全的地方」。

根據烏國說法，北韓1萬1000名士兵為俄羅斯作戰，其中已有大約4000人不是陣亡就是重傷，其中一些傷兵康復後可能再重回烏國戰場。切爾尼亞克說，烏國評估，北韓甚至可能增派15萬大軍支援俄國侵略。

切爾尼亞克說，北韓協助俄羅斯對烏國作戰行動，不僅對烏國，也對印太地區構成「真正的問題」，因為北韓正持續與俄國軍事合作，這些士兵在真實戰爭中學到包括無人機以及小規模步兵群戰術，「現在在全世界，只有烏國和俄國軍隊有這類經驗，而北韓也正在汲取這個經驗」。

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