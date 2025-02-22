自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 國防祕辛

國防秘辛》NASA探勘計畫 意外曝極圈「世紀營」大型地下核武設施

2025/02/22 19:44

去年發現的「世紀營」核武基地遺跡，建在海平面以下至少30公尺深，長達約4023公里的隧道網路，用以支持美軍在冷戰期間的「冰蟲」核武計劃，但該營地卻於1967年關閉。（圖片擷取自@mib_63的X帳號、NASA/本報合成）去年發現的「世紀營」核武基地遺跡，建在海平面以下至少30公尺深，長達約4023公里的隧道網路，用以支持美軍在冷戰期間的「冰蟲」核武計劃，但該營地卻於1967年關閉。（圖片擷取自@mib_63的X帳號、NASA/本報合成）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕美國太空總署（NASA）於去（2024）年4月一次例行的空中冰層探勘中，意外在雷達上發現地下有大量設施反應，經後續進一步調查後，確認該已被廢棄的「冰底城市」，為1959年美軍秘密建造的「世紀營」（Camp Century）地下核武基地，這是「冰蟲計畫」（Project Iceworm）中，研究從北極或格陵蘭島發射核彈，打擊蘇聯的可行性。

1959年美軍秘密建造「世紀營」地下核武基地，圖片兩旁皆為鑿出的冰牆。營地是「冰蟲計畫」的一環，研究從北極或格陵蘭島發射核彈，打擊蘇聯的可行性。（圖片擷取自NASA地球觀測站網站）1959年美軍秘密建造「世紀營」地下核武基地，圖片兩旁皆為鑿出的冰牆。營地是「冰蟲計畫」的一環，研究從北極或格陵蘭島發射核彈，打擊蘇聯的可行性。（圖片擷取自NASA地球觀測站網站）

這項意外發現雖然已於去年在NASA的地球觀測站網站（Earth Observatory）公布，但於去年底更新調查資料後又被媒體披露。這起意外起源於NASA「噴射推進實驗室」（JPL）所主導的格陵蘭島冰層探勘計畫，團隊會例行用合成孔徑雷達系統，對極圈周圍冰層進行探勘，而去年4月，在格陵蘭島約125哩處發現一大片綠色光點區域，顯示海平面下100（約30公尺）處有大型設施。

去年4月，NASA團隊例行用合成孔徑雷達系統對極圈周圍冰層進行探勘，卻在格陵蘭島約125哩處發現一大片綠色光點區域，顯示海平面下有大型設施。（圖片擷取自NASA地球觀測站網站）去年4月，NASA團隊例行用合成孔徑雷達系統對極圈周圍冰層進行探勘，卻在格陵蘭島約125哩處發現一大片綠色光點區域，顯示海平面下有大型設施。（圖片擷取自NASA地球觀測站網站）

經調查發現，這處地下設施為1959年美軍秘密興建的世紀營」核武基地遺跡，該基地建在海平面以下至少30公尺，用以支持美軍在冷戰期間的秘密計劃「冰蟲計劃」，營地透過建造長達2500英里（約4023公里）的隧道網路，研究從極圈打擊蘇聯的可能性，並隱密部署核子中程彈道飛彈（IRBM）。

測繪的地圖資料可見，該基地內部的規模之大，擁有地下鐵路、隧道等結構，以設計用來容納200名官兵與部署約600枚的核彈。然而，該基地因建設成本過高，以及冰層不斷移動導致隧道有塌陷危機，該計畫在短短4年後的1963年被中止，隨後核反應爐被拆除，基地也於1967年完全停止運作。

該基地內部的規模之大，擁有地下鐵路、隧道等結構，以設計用來容納200名官兵與部署約600枚的核彈。圖僅呈現營地的一部分。（圖片擷取自@WorldKnownledge的X帳號）該基地內部的規模之大，擁有地下鐵路、隧道等結構，以設計用來容納200名官兵與部署約600枚的核彈。圖僅呈現營地的一部分。（圖片擷取自@WorldKnownledge的X帳號）

但「世紀營」遺跡卻在極圈地留下了大量的基礎設施與廢棄物，隨著冷戰結束及大量情報資料解密，加上全球暖化加劇，愈來愈多人擔憂當時留下的20萬公升柴油、2400萬公升生物廢棄物與120萬單位放射性廢棄物等，會對當地生態系統造成潛在威脅。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中