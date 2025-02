國防秘辛》NASA探勘計畫 意外曝極圈「世紀營」大型地下核武設施

去年發現的「世紀營」核武基地遺跡,建在海平面以下至少30公尺深,長達約4023公里的隧道網路,用以支持美軍在冷戰期間的「冰蟲」核武計劃,但該營地卻於1967年關閉。(圖片擷取自@mib_63的X帳號、NASA/本報合成)

〔記者劉宇捷/綜合報導〕美國太空總署(NASA)於去(2024)年4月一次例行的空中冰層探勘中,意外在雷達上發現地下有大量設施反應,經後續進一步調查後,確認該已被廢棄的「冰底城市」,為1959年美軍秘密建造的「世紀營」(Camp Century)地下核武基地,這是「冰蟲計畫」(Project Iceworm)中,研究從北極或格陵蘭島發射核彈,打擊蘇聯的可行性。

1959年美軍秘密建造「世紀營」地下核武基地,圖片兩旁皆為鑿出的冰牆。營地是「冰蟲計畫」的一環,研究從北極或格陵蘭島發射核彈,打擊蘇聯的可行性。(圖片擷取自NASA地球觀測站網站)

這項意外發現雖然已於去年在NASA的地球觀測站網站(Earth Observatory)公布,但於去年底更新調查資料後又被媒體披露。這起意外起源於NASA「噴射推進實驗室」(JPL)所主導的格陵蘭島冰層探勘計畫,團隊會例行用合成孔徑雷達系統,對極圈周圍冰層進行探勘,而去年4月,在格陵蘭島約125哩處發現一大片綠色光點區域,顯示海平面下100(約30公尺)處有大型設施。

請繼續往下閱讀...

去年4月,NASA團隊例行用合成孔徑雷達系統對極圈周圍冰層進行探勘,卻在格陵蘭島約125哩處發現一大片綠色光點區域,顯示海平面下有大型設施。(圖片擷取自NASA地球觀測站網站)

經調查發現,這處地下設施為1959年美軍秘密興建的「世紀營」核武基地遺跡,該基地建在海平面以下至少30公尺,用以支持美軍在冷戰期間的秘密計劃「冰蟲計劃」,營地透過建造長達2500英里(約4023公里)的隧道網路,研究從極圈打擊蘇聯的可能性,並隱密部署核子中程彈道飛彈(IRBM)。

TOP SECRET US MILITARY BASE IN GREENLAND DECLASSIFIED US ARMY FILM



A top secret rediscovered US base known as Camp Century built in the 50s with talk of top secret advanced weather manipulation weaponry, nuclear missiles being hidden under the ice aka Project Iceworm all the way… pic.twitter.com/RPwPPSOFqU