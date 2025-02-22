預防與俄衝突 北約輸油管道擬延長至波、捷境內

德媒指出，為了備戰與俄羅斯的戰事，北約擬斥資210億歐元進行燃料管道延伸工程。（美聯社）

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕據德國媒體消息，北大西洋公約組織（NATO）計畫將一條輸油管道從德國延長至波蘭與捷克境內，以便在與俄國發生衝突時能迅速補充戰機用燃料。

北約現存的管道是在冷戰時期打造，因此管道盡頭停在德國西部境內。但德媒《明鏡週刊》（Der Spiegel）援引德軍內部一份備忘錄指出，德軍認為「對於在緊急情況下需要佈署到東部邊境的部隊，油料的持續性供應存有重大問題」。

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《明鏡週刊》在報導中寫出，根據另一份提供給德國國防部高層的簡報，北約盟國之間內部的討論得出一個結論，管道系統是「北約油料供應的骨幹」，因此決定延長管道。

《明鏡週刊》稱，預估到2035年會完成大部分管道的延伸工程，而這個項目將耗資210億歐元（約合新台幣7203億）。

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