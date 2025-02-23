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軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

中國軍艦連2天鄰近紐澳實彈演習 澳洲外長要求解釋

2025/02/23 06:38

中國海軍護衛艦「衡陽號」等3艘船艦上週進入澳洲周邊海域，本週沿著澳洲東海岸航行，澳洲和紐西蘭海軍和空軍嚴密監控。（法新社檔案照）中國海軍護衛艦「衡陽號」等3艘船艦上週進入澳洲周邊海域，本週沿著澳洲東海岸航行，澳洲和紐西蘭海軍和空軍嚴密監控。（法新社檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕紐西蘭國防部22日表示，中國海軍艦隊在澳洲與紐西蘭之間進行實彈演習才過1天，又在該國附近的國際水域舉行類似演習，並導致航空公司改變航線。澳洲外交部長黃英賢21日出席20國集團會議（G20）期間與中國外長王毅會晤，當面要求中方解釋。

紐國國防部長柯林斯（Judith Collins）的發言人發布聲明表示，根據紐西蘭國防軍報告，中國海軍艦隊已通知將於22日下午進行第2次實彈射擊活動。紐西蘭海軍巡防艦官兵觀測到1艘中國船艦發射主砲實彈，中方曾透過無線電頻道提前通知其射擊計畫。

紐西蘭總理盧克森22日稍早表示，目前仍不清楚這些中國軍艦的具體目的地及演習意圖，「我們正在監視、跟蹤並密切關注這支艦隊」，但也強調中方船艦的行動符合國際法。

中國海軍「衡陽號」護衛艦、「遵義號」驅逐艦及「微山湖號」補給艦組成的艦隊，上週進入澳洲周邊海域，本週沿著澳洲東海岸航行，澳洲和紐西蘭海軍和空軍嚴密監控。據紐西蘭廣播電台報導，22日的實彈演習發生在塔斯曼海（Tasman Sea）。

中國海軍21日聲稱，將在澳洲新南威爾斯州外海的國際水域，舉行實彈演習，導致澳洲航空、阿聯酋航空及紐西蘭航空等航空公司臨時修改澳紐之間的航線。

澳洲國防部長馬勒斯22日批評北京並未提供充分理由，解釋為何並未提前通知21日的演習，影響商業航空業的業務運作。馬勒斯強調，「當我們進行這類活動時，通常會提前12至24小時通知」。不過，馬勒斯並未明確指出中國提前幾小時發出警告。

澳洲政府21日聲稱，澳洲國防軍評估認為，中國的演習對澳洲及紐西蘭資產並未構成迫切風險。但澳洲外交部長黃英賢21日在南非出席20國集團會議期間，與中國外長王毅會晤，尋求中方就中國軍艦在並未事先通知下，在澳洲東岸外海進行實彈演習的解釋。

本月稍早，澳洲政府抗議中國1架殲-16戰鬥機在南海對1架澳洲P-8海上巡邏機採取「不安全且不專業的行動」，在澳方軍機附近釋放熱焰彈。中國則指控澳洲軍機「侵入」其領空，進一步加劇雙方緊張關係。

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