中共11架次軍機擾台 國軍偵獲1枚運載火箭經過我ADIZ

國軍資料顯示，6架次共軍主戰機進入我西部空域；5架次共軍主、輔戰機進入我西南及東部空域。（國防部提供）〔記者黃靖媗／台北報導〕國防部今（23）日表示，自昨日上午6時至今日上午6時止，國軍偵獲共機11架次，其中11架次逾越台灣海峽中線，進入東部、西南空域；另外，國軍掌握，中國四川西昌衛星發射中心昨晚8時11分向西太平洋方向發射一枚運載火箭，經過我國ADIZ。

國防部今日發布台海周邊海空域動態陳述，自昨日上午6時至今日上午6時止，一共偵獲11架次中共軍機、6艘次中共軍艦、2艘次中共公務船，持續在台海周邊活動。

國軍資料顯示，6架次共軍主戰機進入我西部空域；5架次共軍主、輔戰機進入我西南及東部空域。

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國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

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