限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
俄烏戰爭本週落幕？白宮發言人李威特突語出驚人
白宮新聞秘書李威特暗示，俄烏衝突可能「本週」結束。（法新社）
〔編譯陳成良／綜合報導〕白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）22日表示，美國總統川普有信心與俄羅斯達成協議、結束烏克蘭戰爭，並暗示這場持續3年的戰爭可能最快本週就落幕。
《國會山莊報》（The Hill）報導，李威特在「保守政治行動會議」（CPAC）結束後，於白宮南草坪對記者表示：「總統與其團隊正全力推動與戰爭雙方的協商，以終結這場衝突。總統對於能夠在本週內達成協議，充滿信心。」
請繼續往下閱讀...
這項言論正值川普公開聲稱，烏克蘭總統澤倫斯基「毫無籌碼」，應退出與國際領袖的和平談判。川普的發言進一步引發外界對美國政府在俄烏戰爭立場上的關注。
李威特透露，白宮國家安全顧問瓦爾茲（Matt Waltz）將於本週末「全力以赴」推動協議進程，並指出財政部長貝森特（Scott Bessent）亦參與與烏克蘭的談判，討論如何開發該國的關鍵礦產資源。
李威特強調，「關鍵礦產議題對總統而言至關重要，因為這不僅能夠回收美國納稅人的資金，也將為美國與烏克蘭建立強勁的經濟夥伴關係，協助烏克蘭在戰後重建。」
美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）則表示，此項合作將帶來2億美元（約新台幣65.5億元）的資金支持，並在國會批准後，為美國在烏克蘭確保「既定」的安全利益。根據美國國務院統計，自戰爭爆發以來，美國已向烏克蘭提供659億美元（約新台幣2.16兆元）的軍事援助。