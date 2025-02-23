美軍聯參將領來台已非新鮮事 這位少將4年前曾低調訪台

國防部長顧立雄日前主持「漢光41號演習」高階幹部圖上兵推。原本的照片可見美軍印太司令部聯五次長的名牌。（軍聞社資料照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部日前舉辦「漢光41號演習」高階幹部圖上兵推，並透過國軍媒體發布消息。不過，軍方第一時間發布的照片顯示，國防部長顧立雄的左手邊，擺放著美軍印太司令部聯參少將的名牌。隨著台美軍事交流密切，美軍將領近年曾數度低調訪台，前印太司令部情報次長斯圖達曼（Michael Studeman）就曾於2020年4月來訪，與我方進行交流。

根據《軍聞社》21日報導，國防部長顧立雄當日主持「漢光41號演習」高階幹部圖上兵推時，指導提出「策擬合理可行計畫，結合演訓務實驗證」、「檢討兵力結構調整，籌建不對稱關鍵戰力」及「掌握關鍵預警徵候，先期啟動備戰部署」等重點工作，他期勉各級持續強化戰備訓練，為防衛作戰奠定成功基礎。《軍聞社》也發布一張顧立雄發表談話的照片。

美軍印太司令部聯五次長巴傑隆少將。（取自美軍印太司令部官網）不過，國軍官方媒體第一時間發布的照片顯示，顧立雄左手邊放置一個「印太聯五次長 J5 Maj General」的中、英文名牌，顯見美軍現役將領也來台參與這場會議，比對美軍公開資訊，美軍印太司令部現役聯五次長為巴傑隆（Jay M. Bargeron）少將。而這張照片已被撤下，改換上一張裁切過的照片替代。

事實上，由於我國與美軍交流日益頻繁，雖然雙方本於跨國交流默契始終保持低調，但已非不能說的秘密。前美軍印太司令部聯二（J2）次長斯圖達曼（Michael Studeman）少將，就曾於2020年4月搭機低調訪台，總統府、外交部、國防部等對此皆不願多做評論。斯圖達曼已於2023年7月退役。

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曾於2020年低調訪台的時任美軍印太司令部聯二次長印太斯圖達曼少將。（取自美國海軍網站）在此之前，美國空軍准將艾斯勒（Matthew C. Isler）曾於2020年1月，隨當時美國在台協會台北辦事處長酈英傑（William Brent Christensen），一同參與我國黑鷹直升機事故公祭。

美軍參謀長聯席會議依照不同類型業務，分成8個領域，並以J1至J8代稱。J1是掌管人事，J2則為情報，J3主管作戰，J4從事後勤；J5負責計畫，J6司職通信指管，J7與J8則是進行聯合部隊發展、資源評估與部隊結構工作。因此，此次來台的美軍印太司令部聯五次長，負責建軍計畫與構想工作。

國防部參謀本部與美軍參謀長聯席會議編制略有差異，由6位參謀次長掌管不同業務，聯一負責人事、聯二從事情報、聯四主掌後勤、聯六著手通資等，與美軍大致相符，另外，我國聯七負責訓練。而聯五已經併入聯三，負責作戰與計畫工作，部分業務則由國防部戰略規劃司主導。

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