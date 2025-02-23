美軍次世代戰機發動機技術突破 普惠公司領先全球

美國空軍美軍「次世代空優」（NGAD）計畫想像圖，圖中展示一架主力戰鬥機和多架僚機協同作戰的畫面。（圖：美國空軍）〔編譯陳成良／綜合報導〕美國空軍次世代戰鬥機發動機研發取得重大突破，美國軍工巨擘雷神科技集團（RTX）旗下普惠公司（Pratt & Whitney）宣佈，其次世代適應性推進系統（Next-Generation Adaptive Propulsion, NGAP），已通過美國空軍嚴格的詳細設計評審，為未來空優奠定堅實基礎。

軍聞網站《Defence Blog》報導，這項突破性進展代表著美國在先進推進技術領域的領先地位，也預示著搭載此發動機的下一代戰鬥機，將擁有革命性的性能提升。預計搭載NGAP發動機的XA103原型地面演示機，將於2020年代後期進行測試。

值得注意的是，此次設計評審全程採用數位協作環境進行，評審人員得以即時存取所有必要數據與資料，滿足美國空軍嚴格的評估標準。這個全數位化流程大幅提升研發效率，縮短從設計到製造的週期。

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普惠公司軍用發動機事業部總裁艾伯特利（Jill Albertelli）表示：「這項首次全數位化設計評審具有劃時代意義。數位流程貫穿產品生命週期，對快速、高效地提供先進戰鬥機作戰能力至關重要。在公司一百週年之際，NGAP團隊展現的數位工具和流程，將成為未來次世代解決方案技術成熟的基石。」

NGAP發動機的核心技術，在於其獨特的適應性架構。這套系統能夠根據飛行狀態和任務需求，主動調整發動機各組件的運作參數，實現燃油效率、生存能力、動力輸出和熱能管理的最佳平衡。相較於現有的第四代和第五代發動機，NGAP的性能指標將有顯著提升，滿足未來空戰對高性能推進系統的迫切需求。

NGAP計畫是美國空軍現代化空中作戰能力計畫的重要組成部分，旨在有效應對不斷演變的全球安全環境和新興威脅。專家預測，搭載NGAP發動機的下一代戰鬥機將擁有更長航程、更強推力及更靈活的作戰能力，從而提升美國在未來空戰中的優勢。XA103原型機的成功研發，將使普惠公司在下一代戰鬥機發動機的競爭中佔據領先地位。

普惠公司將在完成設計評審後，立即著手進行發動機組件的製造與組裝，並預計在2020年代後期展開一系列嚴格的地面測試，為美軍下一代戰鬥機的服役做好準備。

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