俄羅斯多輪空襲烏克蘭 造成4死多人傷、大面積建築受損

俄羅斯軍隊於昨(22)日對烏克蘭東部後勤樞紐康斯坦丁諾夫卡發動多輪空襲,同時克利福洛也遭到飛彈襲擊,造成多人死傷及大規模基礎設施損毀。(圖翻攝自X/@DanaSLJL)

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯軍隊昨(22)日對烏克蘭東部後勤樞紐康斯坦丁諾夫卡(Kostiantynivka)發動多輪空襲,克利福洛(Kryvyi Rih)也遭到飛彈襲擊,造成多人死傷及基礎設施大範圍損毀。

據《烏克蘭國家通訊社》報導,在康斯坦丁諾夫卡,俄軍首輪投擲7枚FAB-250航空炸彈,造成嚴重傷亡。一名62歲男性在襲擊中喪生,一名56歲女性在公寓中受傷。另一次襲擊則擊中高層建築,導致一名72歲男性被困於廢墟下身亡,其妻子和一名61歲居民也因此受傷送醫。

俄軍這輪襲擊對烏克蘭當地基礎設施造成重大破壞,包括10棟公寓、21棟私人住宅、3座工廠、1家商店、16個車庫受損,同時造成2條電線、2條瓦斯管線中斷,9輛汽車遭到破壞。

隨後,俄軍對康斯坦丁諾夫卡發動第二輪空襲。其中一次襲擊擊中路面和網路系統,另有3次空襲擊中空曠區域。一次嚴重襲擊損毀了公寓正面,導致瓦斯管線、變電器、車庫結構,以及醫院和商店外觀受損,造成1人死亡,3人受傷。另外2次空襲也造成公寓和商店外牆受損。

同日,克利福洛遭到飛彈襲擊,最初報告顯示2人受傷。其中1名傷者在醫院不治身亡,1名30歲婦女目前情況危急,另一名31歲婦女則接受門診治療,俄軍的飛彈襲擊同時對當地烏克蘭基礎設施造成嚴重破壞。

目前,康斯坦丁諾夫卡的搜救行動仍在進行中,由於可能仍有人員被困在建築物廢墟下。當局已就這些襲擊事件展開戰爭罪行的審前調查。

