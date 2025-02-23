俄羅斯多輪空襲烏克蘭 造成4死多人傷、大面積建築受損

俄羅斯軍隊於昨（22）日對烏克蘭東部後勤樞紐康斯坦丁諾夫卡發動多輪空襲，同時克利福洛也遭到飛彈襲擊，造成多人死傷及大規模基礎設施損毀。（圖翻攝自X/@DanaSLJL）

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯軍隊昨（22）日對烏克蘭東部後勤樞紐康斯坦丁諾夫卡（Kostiantynivka）發動多輪空襲，克利福洛（Kryvyi Rih）也遭到飛彈襲擊，造成多人死傷及基礎設施大範圍損毀。

俄羅斯軍隊於昨（22）日對烏克蘭東部後勤樞紐康斯坦丁諾夫卡發動多輪空襲，同時克利福洛也遭到飛彈襲擊，造成多人死傷及大規模基礎設施損毀。（圖翻攝自X/@DanaSLJL）

據《烏克蘭國家通訊社》報導，在康斯坦丁諾夫卡，俄軍首輪投擲7枚FAB-250航空炸彈，造成嚴重傷亡。一名62歲男性在襲擊中喪生，一名56歲女性在公寓中受傷。另一次襲擊則擊中高層建築，導致一名72歲男性被困於廢墟下身亡，其妻子和一名61歲居民也因此受傷送醫。

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俄羅斯軍隊於昨（22）日對烏克蘭東部後勤樞紐康斯坦丁諾夫卡發動多輪空襲，同時克利福洛也遭到飛彈襲擊，造成多人死傷及大規模基礎設施損毀。（圖翻攝自X/@DanaSLJL）

俄軍這輪襲擊對烏克蘭當地基礎設施造成重大破壞，包括10棟公寓、21棟私人住宅、3座工廠、1家商店、16個車庫受損，同時造成2條電線、2條瓦斯管線中斷，9輛汽車遭到破壞。

隨後，俄軍對康斯坦丁諾夫卡發動第二輪空襲。其中一次襲擊擊中路面和網路系統，另有3次空襲擊中空曠區域。一次嚴重襲擊損毀了公寓正面，導致瓦斯管線、變電器、車庫結構，以及醫院和商店外觀受損，造成1人死亡，3人受傷。另外2次空襲也造成公寓和商店外牆受損。

同日，克利福洛遭到飛彈襲擊，最初報告顯示2人受傷。其中1名傷者在醫院不治身亡，1名30歲婦女目前情況危急，另一名31歲婦女則接受門診治療，俄軍的飛彈襲擊同時對當地烏克蘭基礎設施造成嚴重破壞。

目前，康斯坦丁諾夫卡的搜救行動仍在進行中，由於可能仍有人員被困在建築物廢墟下。當局已就這些襲擊事件展開戰爭罪行的審前調查。

Update! At least 2killed civilians and 3 others wounded following several russian terrorist attacks on Kostiantynivka!There might be people under the rubble????????!10 high-rise buildings,21 private houses, 3 industrial premises, a store,2 power lines were damaged ????! @IntlCrimCourt pic.twitter.com/udfHil2NKg — Clown （@DanaSLJL） February 22, 2025

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