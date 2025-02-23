要烏克蘭還錢！ 川普要求稀土、石油和任何能得到的東西

川普在「保守政治行動會議」上強調，烏克蘭要歸還美國提供的援助資金，包含「稀土、石油和任何我們能得到的東西」。（歐新社）

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普要求烏克蘭簽署稀土礦產協議，以償還援烏資金，他在「保守政治行動會議」（CPAC）上強調，烏克蘭要歸還美國提供的援助資金，包含「稀土、石油和任何我們能得到的東西」。

綜合外媒報導，美國總統川普在當地時間22日的「保守政治行動會議」上指出，「歐洲以貸款的形式（給烏克蘭）提供資金，他們拿回了錢，但我們不是這樣，所以我希望能給我們錢，以回報我們投入的所有資金」。

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川普強調：「所以我們要求稀土和石油——任何我們能得到的東西！」他重申「我們將拿回我們的錢，因為這不公平。我們拭目以待，但我認為我們非常接近達成協議，最好快點達成協議，因為這已是一個糟糕的情況。」

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