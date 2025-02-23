從截肢到再出征！烏克蘭截肢軍人以「新身份」繼續為國而戰

在烏克蘭持續多年的戰事中，一群經歷截肢手術的軍人展現出非凡的意志力，他們在康復後選擇重返軍隊，以不同的崗位繼續為國家奉獻。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭即將屆滿三年，在烏克蘭持續多年的戰事之中，一群經歷截肢手術的軍人展現非凡意志力，他們在康復後選擇重返軍隊，以不同的崗位繼續為國家奉獻。這些士兵的故事，見證了烏克蘭軍人面對困境時的堅毅精神。

在烏克蘭持續多年的戰事中，經歷截肢手術的一群軍人展現出非凡的意志力，他們在康復後選擇重返軍隊，以不同的崗位繼續為國家奉獻。（美聯社）

根據《美聯社》報導，情報士兵魯布柳克（Andrii Rubliuk）在一次爆炸中，失去雙臂和左腿，經歷瀕死體驗和艱辛的康復過程後，他以上士的階級重返Artan情報部隊。目前，他主要負責訓練新兵和監測敵方無人機活動。魯布柳克表示，每一天都是他康復過程的一部分，而他正在學習如何在自我接納和持續恢復之間取得平衡。

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一群經歷截肢手術的烏克蘭軍人展現出非凡的意志力，在康復後選擇重返軍隊，以不同的崗位繼續為國家奉獻。（美聯社）

2023年11月，維索茨基（Maksym Vysotskyi）在執行無人機任務時不幸踩到地雷，導致失去一條腿。然而，他很快接受了現實，並在幾個月內重返部隊。現在，他指揮一支團隊，專門操作裝載炸藥的無人機執行夜間任務。

戰鬥醫護兵普齊科夫（Oleksandr Puzikov）在作戰時失去一條手臂後，選擇轉型為心理學家。儘管自己仍受到幻肢疼痛的困擾，他依然致力於幫助其他士兵克服戰爭帶來的心理創傷，繼續為軍隊貢獻己力。

步兵士兵扎林斯基（Oleksandr Zhalinskyi）在一次砲擊中失去右臂，康復後轉任為導航員兼駕駛員，他現在負責評估任務風險，並尋找最安全的撤離路線。除了軍中服務，他還計劃在戰後開設一家名為「Amputated Conscience（被截肢的良心）」的酒吧。

在烏克蘭當前面臨嚴峻的戰場局勢和外交挑戰之際，這些受傷康復後重返崗位的軍人，以自己的方式繼續為保衛國家而戰，展現了烏克蘭軍人不畏艱難的精神。

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