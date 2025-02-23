烏克蘭亞速旅創舉！ 無人機送血讓前線官兵完成輸血

亞速旅官兵在戰壕中進行輸血。（取自Telegram）〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭亞速旅（Azov Brigade）突破戰場限制，運用無人機將輸血物資空投至前線戰壕，成功搶救一名頸部重傷瀕死的戰士。這項創新作法不僅展現科技運用突破戰場困境的可能性，更凸顯烏軍戰地醫療能力的重要進展。

烏克蘭軍聞網站《Militarnyi》報導，亞速旅於2月21日公布一段特殊的救援影片，記錄了他們如何突破戰場限制，在前線戰壕中搶救一名重傷戰士的過程。該名戰士頸部遭彈片重創，大量失血，情況危急。

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由於烏軍持續遭到敵軍監控，地面後送幾乎不可能執行。亞速旅首席醫官「Temniy」向烏克蘭軍聞網站《Militarnyi》表示，在此危急情況下，無人機成為最快速且安全的救援方案。空投物資包含完整的輸血設備、骨髓注射器、保溫裝置，以及鈣劑、止痛藥和抗生素等必要藥品。

值得注意的是，執行這次緊急輸血的醫護人員本身也受傷，還需要一名上肢截肢的步兵協助。從傷者受創到最終撤離，前後歷時約10小時，這次及時的戰地輸血，成為挽救傷者生命的關鍵。目前該名傷患已順利後送醫院，持續接受救治。

這次行動突顯烏克蘭近期戰地醫療的重大突破。2023年之前，烏國規定僅有專業醫師可執行輸血。如今，經過衛生部特訓的戰地醫護人員與軍人，都具備在前線為重傷士兵執行輸血的能力。

亞速旅在戰地輸血領域扮演先驅角色。該部隊自2019年起即將輸血技術納入戰鬥醫護訓練，並在馬立波（Mariupol）保衛戰中首次實戰應用。目前，該旅第12特種部隊在克里米納森林戰區，每月約使用數十公升血液，挽救眾多重傷士兵的生命。

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