澳陸軍黑鷹直升機羽翼成型 12架達初始作戰能力

澳洲陸軍向美國採購40架黑鷹直升機，現已達到初始作戰能力水平。（取自洛克希德．馬丁網站）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕澳洲陸軍正迎接嶄新戰力，其於2023年向美國訂購40架UH-60M「黑鷹」直升機，現正陸續交貨當中。外國軍聞網站報導，澳洲陸軍已獲得12架「黑鷹」直升機，且已經達到「初始作戰能力」（IOC），今年底還會再接收7架，期望在2030年全數接裝，並達到「全作戰能力」（FOC）目標。

根據美國軍工巨擘洛克希德．馬丁官方資訊，澳洲陸軍在2023年2月訂購40架UH-60M「黑鷹」直升機，這款用途廣泛、耐操的通用直升機，將成為澳洲陸軍未來數十年的關鍵戰力，且具備作業互通性等諸多優勢。

外國軍聞網站The Aviationist本月21日報導，澳洲陸軍自去年3月起獲得黑鷹直升機，迄今已獲得12架，在訓練、各項認證與後勤維保陸續到位後，現已達成「初始作戰能力」，今年底則將再獲得7架同型機，40架則預計在2030年悉數獲得。

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綜合澳洲陸軍與洛馬官方資訊，澳洲陸軍原本以北約直升機工業的NH90為主要直升機戰力，但由於這款直升機妥善率堪慮，因此已全數在2023年停飛。技術成熟、可靠的新購黑鷹直升機，就是用來取代澳洲非黑鷹系列的機種。

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