美軍10萬噸的杜魯門號航艦出包撞船 艦長史諾登上校被拔掉

美軍杜魯門號航空母艦日前於地中海與貨船發生碰撞，艦艉受損。（美聯社檔案照）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國海軍排水量超過10萬噸的核動力航空母艦「杜魯門號」，本月12日在地中海值勤時與貨輪擦撞，導致艦艉右舷受損。美國海軍已祭出懲處，秉持著對指揮階層的最高要求標準，因此已將杜魯門號艦長史諾登上校解職，並由艾森豪號航艦艦長希爾（Christopher Hill）上校代理此職。

屬於尼米茲級航艦的杜魯門號（CVN 75）2月12日在地中海值勤期間，與貨輪「M/V Besiktas-M」發生碰撞意外，從美國海軍第六艦隊發布的資訊可見，這艘排水量超過10萬噸的巨艦，其艦艉右舷處有相當明顯的損壞情形，所幸未造成人員傷亡，也未影響飛行甲板運作，雖然該艦可正常執行艦載機起降作業，但確切原因尚待調查釐清。

由於地中海的艦艇碰撞事故，美國海軍杜魯門號航艦艦長史諾登上校（如圖）遭拔官。（取自美國海軍網站）美國海軍20日表示，美國海軍已於該日解除杜魯門號艦長史諾登上校職務，美國海軍對於領導階層秉持最高要求標準，由於這些人肩負著與船艦、官兵有關的重責大任，因此會採取行動追究未能達標者責任。史諾登自2023年12月擔任此職已超過一年，他被解職後，將由艾森豪號航艦艦長希爾暫代此職。艾森豪號航艦目前正在美國諾福克海軍基地維修當中。

航空母艦的艦長是美國海軍明日之星，都由具備飛行經驗與豐富歷練的優秀上校出任，現任太平洋艦隊司令柯勒（Stephen Koehler）上將，就曾擔任艾森豪號航艦艦長。

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美軍官方媒體《星條旗報》報導，美國海軍評估，杜魯門號航艦正在希臘進行檢整與結構評估，目前發現這起意外已造成部分艦艇線路空間、儲存空間損壞，美軍第六艦隊發言人高爾曼（Timothy Gorman）中校表示，針對杜魯門號的相關檢查需費時多久、何時進行全面損壞評估，現在都言之過早。美軍杜魯門號航空母艦。（法新社檔案照）

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