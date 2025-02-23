川普態度是關鍵 英法籌組3萬維和部隊入烏盼美當後盾

法國總統馬克宏（左）上週與英國首相施凱爾會談。兩人近期將與美國總統川普會面，討論烏克蘭維和計畫計畫，並爭取美方支持。（法新社）〔編譯陳成良／綜合報導〕《華爾街日報》23日報導，英國與法國正研擬一項雄心勃勃的維和計畫，擬派遣多達3萬名歐洲維和部隊進駐烏克蘭，以協助確保停火協議落實。然而，這項計畫成功與否，關鍵在於能否說服美國總統川普同意提供「後盾」（backstop）式軍事支援。

根據歐洲官員透露，這項計畫並不需要美軍實際部署在烏克蘭境內，但期盼能借重美軍獨有的軍事能力。例如，美軍可在鄰國操作防空系統，為烏克蘭部分區域提供防護，或是在歐洲部隊遭遇危險時，提供境外空中支援。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）預計25日與川普會面，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也將於26日拜訪白宮，屆時將與川普討論這項計畫，試探其態度。不過，歐洲官員表示，施凱爾此行主要是試探川普態度，不會直接提出具體請求。

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英方認為，美國的支持對遏阻俄羅斯攻擊、說服其他歐洲國家派兵，以及為多國部隊提供關鍵軍事能力至關重要。根據規劃，英法將派出陸海空三軍組成維和部隊主力。這支部隊不會部署在烏東前線，而是負責保護重要基礎設施、城市與港口，包括黑海沿岸地區。此外，將運用無人機與衛星監控前線，確認俄羅斯是否遵守停火協議。

《華爾街日報》指出，川普曾稱烏克蘭總統澤倫斯基是「獨裁者」，並指控烏克蘭挑起戰爭，顯示他對支持烏克蘭存有疑慮。儘管他日前改口表示「俄羅斯發動攻擊，但他們（烏克蘭）不該讓他攻擊」，但川普改善美俄關係的意願，可能使他不願讓美軍成為俄軍在烏克蘭的潛在對手。歐洲面臨的一大挑戰是，川普希望改善與俄羅斯的關係，而且不願將美軍定位為俄羅斯總統普廷在烏克蘭的潛在對手。

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