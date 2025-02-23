畫面震撼！法國戴高樂號航艦訪菲 南海軍演秀肌肉

法國海軍的「飆風」戰機（Rafale）與菲律賓空軍的FA-50PH戰機，在南海進行首次聯合巡邏時，飛越「戴高樂號」航空母艦上方。（法新社）〔編譯陳成良／綜合報導〕法國核動力航空母艦「戴高樂號」（FS Charles De Gaulle，R91）率領艦隊，日前在具爭議性的南海與菲律賓進行聯合軍演，其展現軍事實力後，近日已停靠菲律賓蘇比克灣（Subic Bay）。此舉不僅彰顯法國對印太地區安全的承諾，也可能因觸及中國敏感神經而加劇區域緊張。

《美聯社》23日報導，「戴高樂號」此次率領3艘驅逐艦與1艘補給艦組成的打擊群，在印太地區部署超過2個月後，於2月21日抵達蘇比克灣休整。這是該航艦首次造訪菲律賓。在此行之前，法國與菲律賓在南海進行反潛作戰與空戰訓練，動員海軍艦艇及戰機，強化應變能力。法國官方表示，這項部署旨在與盟友攜手提升區域安全。

中國向來反對外國軍力介入南海，去年便曾抨擊美菲「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演為「拉幫結派」，恐破壞區域穩定。此次法國加入演練，可能再度引發北京不滿。中國宣稱對南海幾乎全境擁有主權，與菲律賓、越南、馬來西亞、汶萊及台灣存有領土爭議，雖未明確劃定界線，僅以「十段線」模糊示意。

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兩週前，澳洲抗議中國殲-16戰機於南海國際空域，向澳洲皇家空軍P-8海神式（P-8 Poseidon）偵察機發射照明彈，由於雙方距離僅30公尺，險象環生。中國外交部則反控澳洲飛機入侵西沙群島空域，凸顯南海局勢緊繃。

菲律賓軍方公共事務辦公室負責人崔尼代（Xerxes Trinidad）強調，法國此舉展現對區域安全的支持，並深化雙邊海事合作。法國國防部長勒克努（Sebastien Lecornu）與菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）去年末簽署協議，推動軍事交流。目前，法菲正磋商一項防務協定，允許雙方軍隊互訪演習，且法方已提交草案。菲律賓先前已與美、澳、日簽署類似協議，日本協定可望今年生效，與紐西蘭的相關談判亦已告一段落。

「戴高樂號」作為全球除了美國以外唯一的核動力航空母艦，其訪問菲律賓與進行軍演，不僅是軍事合作升級的象徵，也讓南海局勢更受國際矚目。法國雖稱行動不針對特定國家，但在此敏感水域的舉動，無疑為區域穩定投下新變數。

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