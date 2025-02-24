力抗川普施壓！澤倫斯基：不簽訂不平等資源協議

烏克蘭23日強硬表態，拒絕川普政府要求烏克蘭簽署金額5000億美元天然資源交換協議的施壓。（美聯社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）23日最新強硬表態，拒絕川普政府要求烏克蘭簽署金額高達5000億美元（約16.4兆新台幣）天然資源交換協議的施壓，同時宣布將於24日召開歐洲領袖峰會，尋求盟邦支持。

澤倫斯基在基輔記者會上指出：「我不會簽署任何需要十代烏克蘭人償還的協議。」他表示，以烏克蘭現有的自然資源收入，要償還5000億美元可能需要250年，這個數字完全不切實際。

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根據《紐約時報》取得的最新協議草案，美方要求烏克蘭提供包括礦產、天然氣、石油等自然資源收入的一半，以及港口等基礎設施收益，直到達到5000億美元為止。更令人質疑的是，協議規定未來美國每提供1美元援助，烏克蘭就必須償還2美元。

澤倫斯基直言，「這實際上就是100%的貸款，我們不只要償還本金，還要再加上100%的利息」。他同時指出，該協議並未包含對烏克蘭的安全保證，甚至刪除了先前版本中「實現烏克蘭持久和平與安全」的表述。

針對川普近日以「無選舉的獨裁者」抨擊他的正當性，澤倫斯基回應，若能換取烏克蘭加入北約，他願意下台。不過外界認為這可能是帶有諷刺意味的回應，因為美俄都堅決反對烏克蘭加入北約。

另一方面，澤倫斯基宣布將有超過30個國家參與24日的峰會，部分領袖將親赴基輔或透過視訊與會。這場會議將聚焦軍事援助和未來停火協議的安全保證。他強調，烏克蘭不會接受任何在缺席的情況下，由美俄私下達成的協議。

根據德國基爾研究所統計，美國迄今對烏克蘭的援助約1200億美元。然而，美方要求的5000億美元賠償金額超過烏克蘭2021年（戰前）經濟產值的兩倍。

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