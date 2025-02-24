中共5架次軍機擾台 國軍偵獲2枚空飄氣球

國軍資料顯示，4架次共軍主戰機侵擾我西南空域，其中2架次逾越海峽中線；1架次共軍輔戰機進入我東南空域。（國防部提供）〔記者黃靖媗／台北報導〕國防部今（24）日表示，自昨日上午6時至今日上午6時止，國軍偵獲共機5架次，其中3架次逾越台灣海峽中線，進入東南、西南空域；國軍分別於昨日晚間21時20分與今日凌晨2時5分，在基隆西北90浬與台中西南90浬處各偵獲一枚空飄氣球擾台。

國防部今日發布台海周邊海空域動態陳述，自昨日上午6時至今日上午6時止，一共偵獲5架次中共軍機、10艘次中共軍艦、2艘次中共公務船，持續在台海周邊活動。

國軍資料顯示，4架次共軍主戰機侵擾我西南空域，其中2架次逾越台灣海峽中線；1架次共軍輔戰機進入我東南空域。

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國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

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