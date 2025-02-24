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國防創新小組開第一槍！ 向民間徵集衛星影像AI辨識等三案
圖為海軍進行緊急出港暨戰術機動攻擊演練。（資料照）
〔記者黃靖媗／台北報導〕為了加速國防的創新與應用，國防部表示，國防創新小組今（24日）透過政府電子採購網，針對「智慧化倉儲管理系統」、「衛星影像AI自動辨識」、「擴增實境智慧作戰系統」等3案，公開徵集民間企業提供企劃書，期待將民間成熟與創新能量，引進國防軍事領域。
國防部指出，考量現代戰場環境變化快速，民間商業科技蓬勃發展，國防部特成立國防創新小組，透過民間的無限潛力、創新思維及專業經驗，協助開發出國軍所需的技術與產品，擴大運用民間科技方案，因應新興國防挑戰。
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國防部說明，本次為國防創新小組首次公開徵集，為商情評估與多元籌獲方式之一，徵集標的涉及人工智慧、物聯網、自動化設備、數據分析及擴增實境等技術，期藉快速開發及導入應用，有效提升軍事作戰與戰備整備效能。
國防部表示，歡迎有興趣參與廠商，前往政府電子採購網，查詢相關資訊及申請程序，國防創新小組後續將舉辦說明會，並對企劃書進行二階段甄選。