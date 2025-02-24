打擊群指揮官帶頭飛 美海軍沃許少將創航艦起降1000次紀錄

美國第一航艦打擊群指揮官沃許少將日前完成第1000次航艦起降里程碑。（取自美軍第七艦隊臉書）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美軍第七艦隊22日表示，其所屬第一航空母艦打擊群指揮官沃許少將（Rear Adm. Michael S. Wosje）創下了一個紀錄，他日前駕駛1架F/A-18E戰鬥機，在卡爾文森號航艦完成生涯第1000次航艦起降，曾擔任「Top Gun」教官的他，不僅飛行技術了得，也展現身先士卒的典範。

根據第七艦隊官方臉書及美軍DVIDS網站訊息，美軍卡爾文森號航艦打擊群、法國戴高樂號航艦打擊群、日本海上自衛隊的艦艇2月16日進行「太平洋斯特勒」（Pacific Steller）演習，藉此強化盟邦與海上安全，支持印太地區的安全與繁榮。而沃許少將在這一天，駕駛一架F/A-18E「超級大黃蜂」單座戰機參與演訓，並創下了生涯在航艦上起降第1000次的紀錄。

美國第一航艦打擊群指揮官沃許少將日前駕駛F/A-18E戰機，完成第1000次航艦起降里程碑。（取自美軍第七艦隊臉書）沃許少將1995年起成為美國海軍飛官，現已有30年飛行經歷，他多半在美國航艦打擊群服役，並曾擔任因電影「捍衛戰士」而廣為人知的戰鬥機武器學校（Top Gun）教官，去年6月起，沃許擔任率領卡爾文森號航艦在內的第一航艦打擊群指揮官。

美軍現有11艘排水量超過10萬噸的尼米茲級、福特級航空母艦，並選出9艘扮演9個航空母艦打擊群核心，每架航艦可部署超過75架的各式艦載機，與神盾巡洋艦、驅逐艦與核潛艦一同進行遠洋作戰，具備強大的兵力投射能力。而打擊群指揮官由一位具備飛行經驗的海軍少將擔任，航艦的艦長則是上校階級。

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美國第一航艦打擊群指揮官沃許少將日前駕駛F/A-18E戰機，完成第1000次航艦起降紀錄。（取自美軍第七艦隊臉書）事實上，美國海軍航空兵自1911年成立，但要達成1000次飛行里程碑的人數少之又少，美國海軍2018年1月曾統計，截至當年為止，歷史上一共有18萬餘名官兵取得飛行資格，但只有不到500名飛行員創下飛行1000次的紀錄，即使再過了7年，締造這項紀錄的海軍飛行員，依舊是冰山一角。

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