劍指超視距作戰！美軍AIM-260A新型飛彈設計首度公開

2022年美國空軍發布F-22「猛禽」戰機發射AIM-260A的示意圖，與NAVAIR近日發布的設計圖相似。（圖取自美國空軍官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國海軍航空系統司令部（NAVAIR）近日在其武器研發項目總覽中，首次公開新一代空對空飛彈AIM-260A「聯合先進戰術飛彈」（Joint Advanced Tactical Missile, JATM）的設計圖。這款飛彈由海軍空對空飛彈計畫辦公室（PMA-259）主導開發，旨在應對全球空戰技術的快速進步，將成為美國各軍種的核心武器之一。

這張由美國海軍航空系統司令部（NAVAIR）發布的 PMA-259 計畫辦公室簡報投影片，展示了該單位負責的空對空飛彈家族。圖中以圓形徽章為中心，放射狀展示了不同型號的空對空飛彈，AIM-260A「聯合先進戰術飛彈」（JATM）在右側中間的位置。（圖取自NAVAIR官網）

軍聞網站《海軍新聞》（Naval News）報導，AIM-260A專案自2017年啟動，屬於高度機密的「特殊准入計畫」（Special Access Program, SAP）。此次公布的設計圖首次詳細展示了飛彈外觀與導引段結構，其清晰度遠超過2022年美國空軍發布的F-22「猛禽」戰機（F-22 Raptor）發射AIM-260A的示意圖。設計圖中還包含NAVAIR旗下其他飛彈型號，如AIM-174B、AIM-120D和AIM-9X。

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為確保與現役戰機的相容性，AIM-260A的尺寸設計接近現有的AIM-120「先進中程空對空飛彈」（AMRAAM），但取消了機身中段的控制翼面，並可能採用新型固體火箭發動機以延長射程。雷神公司需求與能力部門副總裁諾曼（John Norman）透露，最新版本的AIM-120D-3射程已接近190公里，但外界推測AIM-260A實際射程可能更遠。

AIM-260A自2020年起開始進行飛行測試，以QF-16無人靶機為目標，測試全程在嚴密保密下進行。前美國空軍部長肯達爾（Frank Kendall）曾表示，該飛彈原定於2023年量產，但目前進度尚未公開。隨著研發持續推進，更多細節將視管理層批准逐步公開。

這款飛彈被視為美國因應中國霹靂-15（PL- 15）等長程空對空飛彈威脅的重要武器之一，其研發成功將顯著提升美軍在空戰中的技術優勢。

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