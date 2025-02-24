獨家》空軍F-16 BLK20戰機新電戰莢艙有譜 最快2026年排入國防預算

去（2024）年參與嘉義空軍基地開放的F-16V戰機，隸屬第四戰術戰鬥機聯隊。（本報資料照，記者劉宇捷攝）

〔記者陳治程／台北報導〕我國空軍除了採購66架F-16C/D Block 70戰機之外，現役的F-16V Block 20型機經過「鳳展計畫」升級後，也將更新電戰莢艙提升戰場存活性。知情人士今日表示，空軍現正評估F-16V戰機的新電戰莢艙採購案，最快明（2026）年度排入國防預算之中，提升空戰自我防衛能力。

知情人士指出，空軍為F-16V戰機採購新電戰莢艙的計畫甚早，但全案一度「卡關」，隨著美國空軍2022年選定諾斯洛普．格魯曼（Northrop Grumman）的「蝮蛇」整合電戰系統（IVEWS）後，我國空軍的新電戰莢艙採購案出現轉機。他透露，我國先前屬意的AN/ALQ-131系列電戰莢艙，去（2024）年已在美國完成飛行測試，相關測試過程符合美軍要求，也牽動我國空軍全案的後續採購規劃。

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他進一步說明，雖然AN/ALQ-131為外掛式電戰莢艙，但也包含在諾格的「蝮蛇」電戰系統專案規劃中，並以「IVEWS」作為統一的對外稱呼。

美國諾斯洛普．格魯曼公司的AN/ALQ-131外掛式電戰莢艙。（取自諾斯洛普．格魯曼官網）去（2024）年8月實測諾格「蝮蛇」整合式電戰系統（IVEWS）的美國空軍F-16C Block 50戰機。該機隸屬第85測評中隊，為裝有AN/APG-83雷達的測試機之一。（美軍DVIDS網站）

另一位知情人士也表示，包含諾格等多家國防廠商，去年確實曾由美方安排來台，針對空軍新外掛電戰莢艙進行提案簡報。由於全案尚在審核中，這張訂單最終獎落誰家，仍待軍方做出最終抉擇。

AN/ALQ-184電戰莢艙已不敷使用 需購入新莢艙接班

為替換電戰性能不敷使用的AN/ALQ-184電戰莢艙，空軍2017年曾編列預算，計畫採購諾格的AN/ALQ-131A電戰莢艙。不過，該型號當時尚在「工程製造開發」（EMD）的初始階段，導致該案先被立法院以「應採用美國空軍同級裝備」回絕；監察院爾後也以產品未成熟、尚未全速量產（FRP）為由，行文糾正國防部。

歷經8年延宕，我國空軍為F-16V Block 20規劃的新型電戰莢艙採購案，有機會在今年完成整規書編撰，排入明（2026）年度國防預算之中。圖為空軍F-16戰機的AN/ALQ-184電戰莢艙。（本報資料照，記者游太郎攝）

知情人士表示，由於空軍已完成升級現役139架F-16V Block 20戰機的「鳳展專案」，原有電戰莢艙也將相應升級；因此，空軍計畫在今（2025）年5月底前完成整規書編撰，排入明（2026）年度國防預算，在今年9月一併送至立法院審核。

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