澤倫斯基：拜登援助是贈與 拒以礦權當還款

澤倫斯基強調，美國援助非債務，拒絕礦權交換援助。（歐新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕《紐約郵報》報導，烏克蘭總統澤倫斯基23日在俄羅斯全面入侵三周年前夕，堅決拒絕簽署任何將美國對烏克蘭援助視為債務、並以礦權償還的協議。他在基輔的記者會上表示，他與美國總統拜登已達成共識，援助屬於贈與而非貸款，烏克蘭不欠美國任何款項。

近期，前美國總統川普多次宣稱，美國已向烏克蘭提供了約3500億美元的援助，並要求以烏克蘭價值數千億美元的關鍵礦產和稀土礦產開採權作為回報。然而，根據美國國防部的數據，拜登政府期間國會實際批准的援烏金額約為1830億美元，其中超過650億美元用於在美國境內採購新武器，以補充捐贈給烏克蘭的庫存。

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儘管澤倫斯基公開立場堅定，但近期跡象顯示，烏克蘭正與美國就礦權協議進行接觸。川普特使、退役將軍凱洛格上週在基輔進行了為期三天的密集外交訪問，與澤倫斯基及其內閣就相關議題進行了討論。據《紐約郵報》報導，凱洛格離境前，澤倫斯基辦公室表示，烏克蘭總統已同意展開礦權談判，旨在「表達對您使命的尊重，並希望您能帶回好消息給川普總統」。同一天，烏克蘭經濟部長希薇里典蔻和總統辦公室主任葉爾馬克也與美方進行了電話協商，持續敲定協議細節。

澤倫斯基向《紐約郵報》坦言，他部分認同美方的觀點，即礦權協議本身可視為安全保障，因為美國若在烏克蘭擁有礦產利益，或有動機保護其免受俄羅斯侵略。他表示：「美國認為這是安全保證的一部分，我也希望如此，但必須以書面形式明確，而非僅憑口頭承諾。」

澤倫斯基進一步透露，美國財政部長貝森特、國務卿魯比歐及副總統范斯近期均向他提出了類似論點。但他堅持，任何保障都需正式文件為憑，「因為川普不會永遠在位，我們需要長久的和平。」他強調，烏克蘭需要的是長期且有保障的國際支持，而非短期的權宜之計。

與此同時，烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫表示，俄羅斯因戰爭經濟和軍事力量受損，亟需停火喘息。而烏克蘭並無立即結束防禦的迫切需求。

布達諾夫指出：「我們持續研究敵方的弱點。停火對俄羅斯有利，讓他們有機會重整軍力，為新一輪侵略做好準備。」澤倫斯基也強調，他不會簽署對烏克蘭不利的協議，包括在缺乏明確未來安全保障的情況下與俄羅斯停火，「我們不信任他們。」

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